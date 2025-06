Gia Lai et Binh Dinh : vers une fusion stratégique pour un développement puissant et durable

Cette réunion a abordé plusieurs points essentiels : la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Comité central, la réorganisation de l'appareil administratif local, le travail de défense et de sécurité, le leadership dans la mise en œuvre des tâches de croissance économique, et le travail du bien-être social.

Tô Lâm a souligné que cette fusion aboutira à la création d'une entité administrative et économique puissante, moderne et efficace. Il a appelé les comités du Parti, les autorités locales, l'ensemble du système politique ainsi que les cadres des deux provinces à prendre pleinement conscience des enjeux et à exploiter au maximum les similitudes et complémentarités stratégiques entre Gia Lai et Binh Dinh, considérées comme une base essentielle pour établir une vision de développement à long terme après la fusion.

Il a rappelé que les deux provinces partageaient un riche patrimoine culturel et historique, notamment comme berceau du mouvement Tây Son, et qu'elles sont marquées par une forte tradition révolutionnaire. Sur le plan géographique, leur interconnexion - des hauts plateaux au littoral via la route nationale 19 et l'autoroute Quy Nhon - Pleiku - formera un corridor économique Est-Ouest favorable aux percées dans les domaines de la logistique, du transport, du commerce et de la connectivité régionale.

La fusion devrait également permettre la formation de chaînes de valeur intégrées, efficaces et durables, allant de la production à la transformation, à la distribution et à l'exportation, en ligne avec la stratégie de développement vert et durable du pays.

Le tourisme est identifié comme un secteur clé. Gia Lai possède des paysages forestiers et le patrimoine culturel des gongs, tandis que Binh Dinh est riche de plages magnifiques, de vestiges liés à la dynastie Tây Son, de villages artisanaux et d'un héritage artistique traditionnel. La fusion des deux territoires favorisera le développement d'itinéraires touristiques interrégionaux uniques, renforçant ainsi leur compétitivité et leur attractivité sur la carte touristique nationale.

Par ailleurs, Gia Lai bénéficie d'une main-d'œuvre jeune, tandis que Binh Dinh dispose d'un système de formation solide - des atouts pour bâtir une administration moderne, performante et résiliente.

Le secrétaire général a également identifié plusieurs défis majeurs : une croissance en deçà du potentiel, un manque de projets structurants, des infrastructures insuffisantes, ainsi qu'un environnement d'affaires encore contraignant. Il a souligné que la nouvelle province devra non seulement être plus vaste, mais aussi plus compétitive et intégrée aux chaînes de valeur nationales et mondiales.

Nouvelle étape décisive du développement

Tô Lâm a appelé les provinces de Gia Lai et Binh Dinh à conjuguer leurs efforts pour élaborer une vision de développement ambitieuse pour leur future entité fusionnée. Cette vision devra s'appuyer sur des avancées stratégiques en matière de gouvernance, d'infrastructures, de sciences et technologies, et de développement des ressources humaines.

Tô Lâm a proposé la définition de trois percées stratégiques majeures : une réforme institutionnelle approfondie, des infrastructures interconnectées pour stimuler le développement rapide et durable, le renforcement du capital humain qualifié.

Enfin, il a réaffirmé que la province issue de la fusion de Gia Lai et de Binh Dinh devra affirmer sa maîtrise de son territoire, assurer la stabilité politique, la sécurité et la souveraineté frontalière. Elle devra aussi promouvoir l'identité culturelle des ethnies locales et améliorer durablement les conditions de vie des habitants, en particulier ceux vivant dans les zones les plus défavorisées. Le prochain Congrès du Parti de la nouvelle province de Gia Lai devra marquer un tournant décisif, posant les bases d'un nouvel élan de développement pour la région.

Chaque cadre, chaque membre du Parti - et plus encore les dirigeants - devra faire preuve d'un haut sens des responsabilités et devenir un moteur d'innovation au sein du système politique et dans la société. Le prochain Congrès du Parti devra être le point de départ d'une nouvelle étape décisive du développement, a-t-il conclu.

