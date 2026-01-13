HDBank finalise l'émission d'obligations vertes de 100 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux

La Banque commerciale de développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank, symbole boursier : HDB) a émis avec succès une deuxième tranche d'obligations vertes internationales d'une valeur de 50 millions de dollars auprès de la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO) et de British International Investment (BII), institution britannique de financement du développement et investisseur à impact.

>> VPBank, 1re banque vietnamienne à émettre des obligations durables à l'international

>> Assurer un développement transparent et sûr du marché des actions et des obligations

>> Le marché financier entre dans un nouveau cycle de réalignement des actifs

Photo : VNA/CVN

L'opération porte à 100 millions de dollars son objectif d'émission d'obligations vertes internationales pour 2025.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie de présentation de l'émission d'obligations vertes de 100 millions de dollars, qui s'est tenue récemment entre HDBank et ses investisseurs, dont la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale, en présence du consul général adjoint des Pays-Bas et de représentants du consulat britannique à Hô Chi Minh-Ville.

L'émission obligataire comprenait 30 millions de dollars émis de gré à gré à FMO et 20 millions de dollars américains à BII. La première tranche a été émise auprès d'IFC, qui a facilité la participation de FMO et de BII à la seconde.

Ces obligations, non convertibles et non garanties, ont une durée de trois ans et sont émises sans warrants.

Nguyên Huu Dang, Pdg de la banque, a déclaré : "Les objectifs de développement durable sont au cœur de la stratégie de HDBank, qui vise à offrir la meilleure valeur ajoutée à ses clients, partenaires et à la communauté. Cette initiative internationale d'obligations vertes constitue une étape importante dans la réalisation de ces objectifs".

L'émission d'obligations vertes auprès d'investisseurs internationaux contribue à diversifier les sources de financement de la banque, soutient sa stratégie de croissance durable et lui permet de continuer à attirer des capitaux internationaux supplémentaires pour des initiatives de finance verte, de développement durable et de finance inclusive au Vietnam.

Ceci, à son tour, aide les clients à accéder à des capitaux pour déployer des projets d'énergie solaire, des véhicules électriques, des bâtiments écologiques et d'autres solutions d'économie d'énergie.

Les projets financés par l'émission d'obligations vertes doivent faire l'objet d'une sélection rigoureuse, satisfaire aux exigences de gestion des risques environnementaux et sociaux et respecter les critères d'éligibilité définis dans le Cadre de financement durable de la banque. Ces projets devraient contribuer à réduire les émissions de CO₂ de 102.000 tonnes sur 10 ans, améliorer la qualité de l'environnement et soutenir l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Weichuan Xu, responsable du Groupe des institutions financières de la SFI au Vietnam, au Cambodge et au Laos, a informé : "La SFI est heureuse d'accompagner HDBank dans sa remarquable croissance. Cette émission obligataire verte internationale historique représente une étape importante dans le développement du portefeuille de financement climatique de la banque et contribue au progrès économique et social du Vietnam. Les fonds levés soutiendront des projets qui favorisent les industries durables, créent des emplois et renforcent les communautés. Cette initiative souligne l'engagement de la SFI en faveur du développement à long terme du Vietnam et vise à mobiliser davantage d'investisseurs pour promouvoir une croissance inclusive et résiliente dans tout le pays".

Juan Jose Dada Ortiz, responsable des institutions financières chez FMO, a déclaré : "FMO est ravi d'initier son partenariat avec HDBank à travers le tout premier programme d'obligations vertes émis par la banque – une étape importante qui, nous en sommes convaincus, jettera les bases de nouvelles opportunités pour aider FMO et ses investisseurs, en collaboration avec HDBank, à promouvoir une croissance économique inclusive et durable au Vietnam"

Srini Nagarajan, directeur général et responsable Asie chez BII, a souligné : "Le Vietnam demeure un marché prioritaire pour BII, car nous investissons dans la transition énergétique verte en Asie du Sud-Est. Notre participation au programme inaugural d'obligations vertes de HDBank, aux côtés d'IFC et de FMO, témoigne du dynamisme et du potentiel de l'écosystème de la finance durable au Vietnam. Cela contribuera à attirer davantage de capitaux vers des projets respectueux du climat, soutenant ainsi les ambitions du pays en matière de neutralité carbone d'ici 2050".

Avec cette étape importante, HDBank réaffirme son engagement en faveur de la finance durable ainsi que de la prospérité partagée de ses clients, de ses partenaires et de la communauté au sens large, tout en renforçant sa présence sur la carte financière mondiale.

VNA/CVN