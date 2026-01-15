Un niveau record des IDE décaissés sur les cinq dernières années

En 2025, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam a atteint 38,42 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,5% en glissement annuel. Les capitaux décaissés étaient estimés à 27,62 milliards de dollars, soit une augmentation de 9%, le niveau le plus élevé de ces cinq dernières années.