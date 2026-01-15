Vietnam Airlines parmi les 25 compagnies à service complet les plus sûres au monde

Vietnam Airlines place la sécurité parmi les 25 compagnies aériennes à service complet les plus sûres au monde pour 2026, selon le classement d'AirlineRatings. La compagnie gagne trois places par rapport à l'année dernière et se hisse au 19 e rang mondial, restant la seule compagnie vietnamienne présente dans ce classement.

Ce classement, établi grâce au suivi et à l'évaluation de 320 compagnies aériennes à travers le monde, témoigne du respect des normes de sécurité internationales et souligne les progrès constants réalisés par Vietnam Airlines ces dernières années.

AirlineRatings est considéré comme l'une des références mondiales les plus fiables en matière de sécurité et de qualité dans le secteur aérien et est largement consulté par les compagnies aériennes et les autorités de réglementation.

Dans le classement 2026, Vietnam Airlines figure aux côtés de compagnies aériennes internationales de premier plan telles qu'Emirates, Etihad Airways, Singapore Airlines et All Nippon Airways, confirmant ainsi son rayonnement international croissant.

L'évaluation d'AirlineRatings repose sur des critères rigoureux et appliqués de manière constante, notamment le taux d'incidents par vol, l'âge de la flotte, les antécédents d'incidents graves, les programmes de formation des pilotes et les audits de sécurité indépendants. Cette année, l'accent a été mis sur la prévention des turbulences, qui demeurent la principale cause de blessures en vol dans le monde.

Pour faire face à ce risque, Vietnam Airlines a déployé un logiciel avancé d'affichage, de prévision et d'évaluation des conditions météorologiques, intégrant de multiples facteurs météorologiques et des données spécifiques au terrain. Ce système permet une planification opérationnelle plus précise et alerte les pilotes en amont, contribuant ainsi à minimiser l'impact des turbulences et à renforcer la sécurité des passagers.

Selon AirlineRatings, la progression de Vietnam Airlines dans le classement témoigne d'un progrès global et constant, plutôt que de gains dans un seul domaine. Ce progrès inclut la qualité de la flotte, les systèmes de gestion de la sécurité, les résultats des audits sectoriels, un taux d'incidents très faible et une performance opérationnelle stable. L'organisation a également noté des améliorations dans la supervision globale de la sécurité aérienne au Vietnam, telles que reflétées dans les évaluations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), bénéficiant non seulement aux compagnies aériennes nationales, mais aussi aux compagnies internationales opérant des vols à destination et en provenance du pays.

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré que la mise en place et le maintien d'une solide culture de la sécurité demeurent la pierre angulaire du développement à long terme de la compagnie. Vietnam Airlines organise régulièrement des réunions d'évaluation des risques, continue d'investir dans la technologie, renforce la formation de son personnel et perfectionne ses procédures opérationnelles conformément aux normes internationales.

Vietnam Airlines a été la première compagnie aérienne vietnamienne à obtenir la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle de l'IATA) et la conserve sans interruption depuis 2006. Son système de gestion de la sécurité (SGS), établi en 2007, répond aux normes internationales les plus exigeantes et a été reconnu par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam comme une référence pour les autres compagnies aériennes nationales.

En 2023, l'IATA a choisi Vietnam Airlines pour accueillir la Conférence mondiale sur la sécurité et les opérations, confirmant ainsi la crédibilité et l'influence de la compagnie nationale au sein de l'industrie aéronautique mondiale.

En conservant sa place parmi les compagnies aériennes à service complet les plus sûres au monde en 2026, Vietnam Airlines continue de démontrer la compétitivité internationale de l'aviation vietnamienne, renforçant l'image du pays en tant que destination sûre, fiable et bien intégrée.

