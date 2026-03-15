Égypte et France tentent de freiner l’escalade, la Ligue arabe condamne Israël au Liban

Les ministres des Affaires étrangères égyptien et français ont discuté samedi 14 mars des moyens de limiter l'escalade militaire tandis que le chef de la Ligue arabe a condamné les opérations israéliennes au Liban, les qualifiant de "politique expansionniste inacceptable" .

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, le chef de la diplomatie égyptienne, et Jean-Noël Barrot, son homologue français, ont souligné lors d'un entretien téléphonique la nécessité d'éviter une guerre totale et de faire progresser la diplomatie. M. Abdelatty a pour sa part exigé l'arrêt immédiat des attaques israéliennes et réitéré l'opposition de l'Égypte à toute atteinte à la souveraineté libanaise.

Dans le même temps, Ahmed Aboul-Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe, a condamné les frappes israéliennes contre les infrastructures civiles, les ponts et les zones résidentielles de Beyrouth, les qualifiant de "risques extrêmes pour les civils", tout en critiquant le Hezbollah pour avoir exposé le Liban à un danger croissant. La Ligue arabe a en outre réaffirmé son soutien à l'interdiction par le Liban des activités militaires du Hezbollah.

Ces déclarations font suite à un avertissement lancé vendredi 13 mars par Israel Katz, ministre israélien de la Défense, selon lequel le Liban sera confronté à des dommages croissants aux infrastructures utilisées par le Hezbollah.

Xinhua/VNA/CVN