L'armée israélienne dit avoir bombardé un pont sur le fleuve Litani dans le Sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé vendredi matin 13 mars un pont stratégique sur le fleuve Litani, dans le Sud du Liban.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette frappe a visé le pont de Zrariyé, a-t-elle dit dans un communiqué, affirmant qu'il était utilisé par les combattants du Hezbollah pour passer du Nord au Sud du Liban "afin de renforcer leur puissance et de se préparer au combat".

L'armée israélienne a affirmé que récemment, le Hezbollah avait placé des lance-roquettes près de ce pont et procédé à des tirs en direction de l'État hébreu.

Elle a ajouté que pour prévenir toute menace contre les civils israéliens et mettre fin aux dommages causés aux résidents du Liban, il était devenu nécessaire de détruire ce pont.

Depuis le lancement de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, les tensions entre Israël et le Hezbollah au Liban se sont fortement intensifiées, le Hezbollah tirant des salves de roquettes sur des communautés dans le Nord d'Israël et l'État hébreu frappant les membres et les infrastructures du Hezbollah.

Xinhua/VNA/CVN