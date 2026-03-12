Israël lance de nouvelles frappes "à grande échelle" contre l'Iran

L'armée israélienne a déclaré avoir lancé une nouvelle "vague de frappes à grande échelle" contre l'Iran tôt jeudi matin 12 mars, quelques minutes après le déclenchement d'alarmes dans tout Israël pour alerter de l'attaque de missiles en provenance d'Iran.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les habitants de Tel-Aviv ont signalé de fortes explosions, tandis que la chaîne de télévision publique israélienne Kan TV a indiqué que des débris avaient touché plusieurs endroits dans la région. Le service de secours israélien Magen David Adom a déclaré que ses équipes étaient en route pour rechercher d'éventuels blessés sur les sites où des impacts ou fragments de missiles avaient été signalés.

Ces attaques font suite à des frappes aériennes israéliennes à grande échelle sur la banlieue sud de Beyrouth mercredi soir 11 mars, alors que le Hezbollah ciblait le nord d'Israël avec des barrages de roquettes depuis des heures.

Selon des responsables militaires israéliens, les combattants du Hezbollah ont tiré une centaine de roquettes et plusieurs drones sur le Nord d'Israël, alors que l'Iran a simultanément lancé plusieurs missiles contre le nord ainsi que d'autres régions.

Ces combats surviennent alors que le conflit régional, déclenché par les frappes militaires américano-israéliennes contre l'Iran, entre dans son 13e jour.

Xinhua/VNA/CVN