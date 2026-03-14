Conflit

Premier mort dans l'armée française au Moyen-Orient

Un militaire français a été tué et six blessés jeudi soir 12 mars dans une attaque de drone au Kurdistan irakien, les premières pertes au sein d'une armée française qui adopte une "posture défensive" face au conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est le premier soldat français tué depuis le début du conflit au Moyen-Orient, déclenché par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février et qui s'étend dans plusieurs pays de la région sous l'effet de tirs de missiles et de drones par Téhéran.

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces (Centre-Est) est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak", a annoncé dans la nuit le président Emmanuel Macron sur X.

Il a été tué dans une "attaque de drone" et six autres militaires ont été blessés et hospitalisés, selon le ministère des Armées, selon lequel "leur rapatriement en France se met en place".

Photo : AFP/VNA/CVN

En Irak depuis fin janvier, Arnaud Frion, un commando montagne de 42 ans, avait été déployé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, notamment au Tchad, en Afghanistan et à plusieurs reprises au Mali, selon l'armée de Terre.

Il a été "frappé par un drone Shahed", selon le chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins (BCA), le colonel François-Xavier de la Chesnais, qui a salué un "excellent soldat, ultra-compétent".

Le Shahed est un engin de conception iranienne de longue portée. Les autorités françaises n'ont pas désigné les responsables de l'attaque. Le porte-parole de l'état-major, le colonel Guillaume Vernet, a jugé "prématuré" d'affirmer quel type de drone a été utilisé ou d'où il avait été tiré, indiquant qu'une "enquête technique" était en cours pour le déterminer.

AFP/VNA/CVN