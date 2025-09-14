Économie

Saigontourist : offres exceptionnelles au salon ITE HCMC 2025

À l'occasion de son 50 e anniversaire, le groupe Saigontourist s'est affirmé en tant que Partenaire Diamant du 19 e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC), avec une présence remarquable et des offres exclusives.

Sous le thème "Saigon-tourist - 50 ans de développement aux côtés du pays", le stand du groupe a été le cœur battant de la foire. Les visiteurs y ont découvert non seulement l’héritage et les succès du groupe, mais aussi une série de promotions spectaculaires couvrant l’hôtellerie, la restauration, les services de voyage, de conférences et d’événements.

Avec plus de 100 unités membres réparties dans tout le pays, des réductions pouvant atteindre 10 millions de dôngs par client ont été proposées, rendant l’expérience encore plus attrayante.

Photo : Saigontourist/CVN

Evénement d'envergure internationale

Au-delà des offres commerciales, la participation de Saigontourist a reflété sa vision tournée vers la transformation numérique, la qualité des services et le développement durable. L’objectif était clair : promouvoir l’image du tourisme vietnamien sur la scène internationale et renforcer la position du pays comme destination incontournable en Asie.

Le salon ITE HCMC 2025 a eu lieu du 4 au 6 septembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville. Placé sous le thème “Tourisme durable, expériences immersives”, il a réuni plus de 520 exposants nationaux et internationaux, 240 acheteurs étrangers, 60 médias et près de 28.000 visiteurs. Organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet événement est le rendez-vous professionnel le plus prestigieux du tourisme au Vietnam.

Pour la 19e année consécutive, Saigontourist a été le “Partenaire Diamant”, tandis que le SECC, membre du groupe, a été nommé “Partenaire Or”. Les hôtels de renom tels que Rex Saigon, Grand Saigon, Continental Saigon et Kim Dô ont accueilli des délégations étrangères, acheteurs internationaux et dirigeants du secteur touristique, confirmant le rôle central du groupe dans la réussite logistique de l’événement.

Cette participation coïncidait avec une année historique pour Saigontourist, qui célèbre en 2025 son 50e anniversaire. Fort d’une expertise reconnue, le groupe a récemment assuré l’accueil d’événements majeurs tels que le Vesak des Nations unies 2025 et les cérémonies marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays.

Du 28 août au 15 septembre, parallèlement à l’ITE HCMC, Saigontourist a participé à l’Exposition des réalisations du pays à Hanoï, célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Gastronomie, culture et tourisme de Hô Chi Minh-Ville y sont mis à l’honneur, renforçant la présence du groupe sur les scènes nationales et internationales.

Des activités riches et variées

Lors du salon ITE HCMC 2025, Saigontourist a organisé aussi des séminaires, des conférences et des rencontres B2B avec de grands groupes touristiques mondiaux afin de dynamiser le développement commercial sur les marchés stratégiques et émergents. Neuf unités membres représentant les secteurs clés du groupe - agences de voyages, hôtels, complexes de villégiature -ont proposé des offres spéciales et compétitives pour séduire visiteurs et partenaires.

Le Rex Saigon a lancé le séjour “Long Stay” avec transfert aéroport gratuit, la réduction de 15% sur le menu À-la-carte, 30% sur le service de blanchisserie et le massage gratuit au Rex Health Club. Ce programme s’applique jusqu’au 21 octobre.

Le Grand Saigon a présenté le déjeuner offert, les boissons gratuites ou réduction sur les salles de réunion et les banquets pour les séjours de trois nuits ou plus. Ce programme s’applique jusqu’au 31 décembre.

Le Majestic Saigon offre le forfait “Voyage du siècle” incluant nuitée, repas “Taste of Vietnam” et réductions sur les services de restauration et transferts aéroport. Ce programme s’applique jusqu’au 30 décembre.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Continental Saigon propose une remise de 20% sur le prix des chambres, le transfert aéroport gratuit et des offres spéciales pour les mariages et conférences jusqu’au 30 décembre. Ce programme est valable jusqu’au 31 décembre.

Le Kim Đô applique jusqu’au 31 décembre des forfaits à partir de 1.800.000 dôngs avec surclassement gratuit, départ tardif et nombreuses réductions sur restauration et services.

Le Resorts Saigon - Mui Né et le Saigon - Côn Dao proposent jusqu’au 31 décembre des forfaits attractifs incluant hébergement, repas, transferts et circuits thématiques, avec des promotions allant jusqu’à 20%.

Des circuits pour tous les goûts

Dans le domaine du voyage, Saigontourist Travel dévoilera des circuits internationaux “Printemps de luxe - Têt du Cheval 2026” avec des réductions jusqu’à 10 millions de dôngs, incluant les services “Fast Track” et “Lounge” à l’aéroport de Tân Son Nhât. Les circuits nationaux bénéficieront également de réductions allant jusqu’à 1 million de dôngs, avec des forfaits combinant hôtel 4 étoiles, vol Vietnam Airlines et destinations prisées comme Phu Quôc, Dà Lat et Nha Trang.

Avec une présence impres-sionnante, des offres imbattables et une stratégie ambitieuse, Saigontourist confirme à l’ITE HCMC 2025 son rôle de locomotive du tourisme vietnamien. Plus qu’une simple participation, c’est une célébration de 50 ans d’engagement, d’innovation et de passion au service des voyageurs du monde entier.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN