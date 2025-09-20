Saigontourist, moteur de l’essor touristique au Vietnam

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945), Saigontourist a pris part à l’exposition nationale des réalisations socio-économiques du pays, organisée du 28 août au 15 septembre à Hanoï.

L'événement offre au groupe Saigontourist une opportunité de mettre en lumière la culture, la gastronomie et les attraits touristiques de Hô Chi Minh-Ville auprès des visiteurs nationaux et internationaux. En tant que représentant officiel, il a créé un espace d’exposition et d’expérience à la fois riche et varié, reflétant la diversité de cette ville dynamique.

Pham Huy Binh, président de Saigontourist, a déclaré que la participation du groupe à l’exposition nationale était un grand honneur et une grande fierté. “Nous avons apporté à cet événement la quintessence de la culture et de la cuisine du Sud, la culture culinaire la plus typique de Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à la diffusion des valeurs vietnamiennes, tout en démontrant la capacité et l’expérience d’un groupe touristique de premier plan, prêt à entreprendre d’importantes missions d’envergure nationale”, a-t-il souligné.

Photo: Saigontourist/CVN

Saveurs et créativité au rendez-vous

Sur le plan culinaire, le groupe Saigontourist a accompagné Hô Chi Minh-Ville dans la mise en valeur de sa culture gastronomique à bord du wagon “Bonheur” N°29 du Train culinaire des trois régions. Chargé de coordonner l’espace culinaire dédié à la ville, il a présenté les spécialités emblématiques de Saigon - Hô Chi Minh-Ville, telles que le café au lait glacé, le banh mi Saigon (sandwich de Saigon), le com tâm Saigon (riz brisé de Saigon), le banh khot Vung Tàu (crêpe salée de Vung Tàu), le banh bèo bi Binh Duong (gâteau de riz vapeur garni de crevettes hachées et d’oignons frits croustillants), entre autres.

Saigontourist a contribué à créer une atmosphère festive en proposant une série d’activités artistiques et culturelles, telles que des spectacles vivants, des démonstrations de sculpture sur légumes et fruits, la confection de feuilles de cocotier, la fabrication de figurines folkloriques, des performances de cai luong (théâtre classique rénové), des envolées de cerfs-volants, ainsi que la peinture de chapeaux coniques. Ces animations ont été réalisées avec la participation active de plusieurs unités membres clés du groupe dans les domaines de l’hébergement, de la cuisine et des services de voyage, notamment Rex Saigon, Grand Saigon, Majestic Saigon, Continental Saigon, Kim Dô, Binh Quoi Tourist Village, Saigontourist School of Tourism & Hospitality (STHC) et Saigontourist Travel Services Company.

L’hôtel Rex Saigon a servi des plats aux fortes empreintes de Saigon et du Sud-Ouest tels que pha lâu - banh mi (ragoût aux abats servi avec du pain), com tâm suon bi (riz brisé avec côtelettes de porc grillées et couenne de porc râpée), bun nem nuong (vermicelles de riz avec du porc haché grillé), ôc hâp la sa (escargots vapeur à la citronnelle), et différents thés aux fruits du Sud occidental.

Photo: Saigontourist/CVN

Divers plats délicieux préparés

L’hôtel Grand Saigon a, quant à lui, servi aux convives des plats de “snack” extrêmement attrayants tels que des rouleaux de printemps aux crevettes et aux graines de lotus, du bœuf grillé enveloppé dans des feuilles de la lôt (Piper sarmentosum), du banh mi bo la lôt (sandwich au bœuf grillé dans des feuilles de la lôt), banh mi ba roi muôi Sài Gòn (sandwich à la poitrine de porc salé de Saigon), bun thit bo xào (vermicelles de riz avec du bœuf sauté), bun cha gio (vermicelles de riz aux nem frits), bun bo nuong la lôt (vermicelles de riz au bœuf grillé dans des feuilles de la lôt).

Pendant ce temps, le Majestic Saigon a séduit les convives avec des plats “inoubliables” tels que le bun cha gio (vermicelles de riz aux nems frits), le nem nuong (brochettes de porc grillé), le goi cuôn Sài Gòn (rouleaux de printemps frais de Saigon), le cha gio tôm cua Nam Bô (nems frits aux crevettes et au crabe du Sud), le nem lui Thu Duc - banh hoi (brochettes de porc grillé servies avec fines galettes de vermicelles), le xôi man Gia Dinh (riz gluant salé de Gia Dinh), le xoài bam com nam khô ca dua (mangue hachée servie avec boulettes de riz et poisson séché) et le trà tac xi muôi hat chia (boisson au calamondin, prune salée et graines de chia).

Les chefs du Continental Saigon ont élevé la cuisine de rue à un niveau supérieur avec des plats tels que le banh mi thit nuong (sandwich au porc grillé), le banh mi bi (sandwich au porc effiloché et peau de porc râpée), le bun thit nuong (vermicelles de riz au porc grillé), le com chiên dùi gà (riz frit au pilon de poulet), le dùi gà chiên sôt mam toi (pilon de poulet frit au nuoc mam - saumure de poisson), ainsi que des boissons rafraîchissantes comme le chè sen hanh nhân (dessert sucré au lotus et aux amandes) ou le nuoc dào (boisson à la pêche).

Le Kim Dô a mis à l’honneur des plats traditionnels des régions Est et Ouest du Sud du Vietnam, tels que le khô cá đù Cân Gio - com nêp chiên gion (poisson salé séché de Cân Gio accompagné de riz gluant frit croustillant), le bánh mi cha ca Vung Tàu (sandwich au pâté de poisson de Vung Tàu), le bun thit heo xào - cha gio Sài Gòn (vermicelles de riz au porc sauté et nems de Saigon), le goi cá linh non miên Tây (salade de poisson jeune du Sud-Ouest) et le banh trang trôn thâp câm Sài Gòn (salade de galettes de riz mélangées à la manière de Saigon).

Parallèlement, Saigontourist a présenté ses services touristiques, dont une série de circuits exclusifs pour découvrir le Sud et Hô Chi Minh-Ville, renforçant son rôle de pionnier du tourisme vietnamien depuis plus de 50 ans.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN