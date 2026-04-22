Gastronomie vietnamienne : un levier stratégique pour les entreprises agroalimentaires japonaises

La présence de plus en plus marquée des grands groupes agroalimentaires issus du "Pays du Soleil-Levant" ne se limite pas à illustrer l’attractivité du marché vietnamien, elle inaugure également une nouvelle phase d’intégration dans la chaîne de valeur agroalimentaire à l’échelle de l’ASEAN.

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Au cours de la dernière décennie, le Vietnam s’est imposé comme l’un des marchés de consommation alimentaire les plus dynamiques de la région. La convergence culturelle ainsi que l’exigence croissante en matière de sécurité sanitaire, de qualité nutritionnelle et de traçabilité des produits ont créé un environnement particulièrement propice à l’implantation des produits japonais. Selon les données de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), la valeur des exportations japonaises de produits agricoles, sylvicoles, halieutiques et alimentaires vers le Vietnam a connu une progression remarquable, passant de 29,3 milliards de yens en 2013 à 86,2 milliards de yens en 2024.

Vague d’investissements et essor des infrastructures de restauration

Au-delà des flux d’exportation, les entreprises japonaises accélèrent leur transition vers des investissements directs étrangers (IDE) et des stratégies de production localisée. L’expansion rapide du réseau de restaurants japonais au Vietnam constitue un indicateur clé de cette tendance. Alors qu’on ne comptait qu’environ 680 établissements en 2015, leur nombre a atteint 2.500 unités en 2022, principalement concentrés dans les grandes métropoles telles que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï.

Cette croissance ne répond pas uniquement à la demande de la communauté japonaise expatriée, mais reflète également l’évolution des habitudes de consommation de la classe moyenne vietnamienne, de plus en plus sensible à la sophistication culinaire, à la valeur nutritionnelle et aux standards d’hygiène stricts propres à la gastronomie japonaise.

Stratégies de localisation des entreprises japonaises

Dans ce contexte, l’inauguration de l’usine de la société Showa Sangyo International Vietnam Co., Ltd. (SSIV) au sein de la zone industrielle spécialisée de Phu My 3 (province de Ba Ria-Vung Tau), ainsi que le lancement du produit «SHOWA TEMPURA Batter Mix» en avril dernier, constituent un jalon stratégique.

Dotée d’un investissement substantiel, cette unité industrielle ne se limite pas à une fonction de production ; elle s’inscrit comme un maillon essentiel dans la stratégie dite des «quatre matières premières céréalières» (blé, soja, colza, maïs/amidon) développée par le groupe. Le choix du Vietnam, après des marchés tels que la Thaïlande, témoigne de l’ambition de Showa Sangyo d’y établir un hub régional de production et de distribution pour l’ensemble de l’A

Lors de la cérémonie de lancement organisée à l’hôtel Nikko Saigon, le représentant de l’entreprise a souligné : "Le produit SHOWA TEMPURA Batter Mix, fabriqué localement au Vietnam, a été développé sur la base d’études de consommateurs et d’analyses des besoins du marché domestique. Il présente des ajustements spécifiques par rapport à sa version japonaise, notamment une coloration plus soutenue et une texture plus croustillante, afin de répondre aux préférences locales."

L’émergence de produits "Made in Vietnam" développés par des entreprises japonaises, à l’instar de cette farine pour tempura, génère un double avantage. D’une part, elle permet de réduire les coûts logistiques et les prix de revient par rapport aux importations directes, facilitant ainsi l’accès des chaînes de restauration, des établissements hôteliers et des industries de transformation alimentaire locales. D’autre part, elle stimule une concurrence qualitative, incitant les entreprises nationales à rehausser leurs standards de production.

Selon les représentants de l’entreprise, la stratégie de Showa Sangyo consiste à cibler prioritairement le segment B2B (restaurants, unités de transformation des produits de la mer et de l’agroalimentaire), avant d’élargir progressivement sa présence au marché B2C (consommation finale). Ce positionnement apparaît pertinent dans la mesure où l’industrie vietnamienne de transformation destinée à l’exportation nécessite des intrants de haute qualité pour satisfaire aux exigences strictes des marchés internationaux.

Perspectives et défis

Malgré un potentiel de croissance considérable, la concurrence sur le segment des produits alimentaires japonais au Vietnam devient de plus en plus intense. Outre la rivalité entre marques japonaises, des acteurs sud-coréens, thaïlandais ainsi que des entreprises locales en pleine montée en gamme renforcent la pression concurrentielle.

Néanmoins, forte de la confiance solidement établie des consommateurs vietnamiens envers l’image de marque « Japan », et soutenue par des investissements structurés dans les infrastructures industrielles, la coopération bilatérale dans le secteur agroalimentaire devrait continuer à enregistrer une croissance soutenue, selon les analyses d’experts économiques.

L’inauguration de l’usine SSIV ne constitue pas seulement une étape clé pour Showa Sangyo, mais illustre également de manière tangible le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon dans les domaines économique et agricole. Le Vietnam affirme progressivement son rôle, non seulement en tant que marché de consommation, mais également comme une plateforme de production agroalimentaire de haute qualité à l’échelle régionale, portée par les transferts technologiques et le savoir-faire des partenaires japonais de premier plan.

Texte et photos : Quang Châu/CVN