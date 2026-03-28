Au Grand Saigon, les spécialités locales à l’honneur

L’hôtel Grand Saigon met en avant les spécialités régionales avec le programme “Saveurs locales au cœur d’un hôtel 5 étoiles”. Cette initiative poursuit ses efforts de promotion culinaire, valorise des plats emblématiques et contribue à bâtir une identité gastronomique durable.

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Au fil des années, le Grand Saigon a organisé huit éditions consacrées à la présentation de délices régionaux autour de différentes thématiques, réunissant des dizaines de plats emblématiques venues des diverses régions du pays. Nombre d’entre eux ont été servis pour la première fois dans un cadre d’hôtel cinq étoiles, avec des standards de préparation et de présentation soigneusement étudiés et adaptés, tout en préservant leur authenticité.

Valorisation des saveurs

Les clients ont ainsi pu déguster des mets typiques tels que le hu tieu bap chia (soupe de nouilles au porc) de Dak Lak, le bún ca dam (soupe de nouilles de riz au poisson) de Binh Thuân, le pho hai tô (soupe de nouilles en deux bols) de Kon Tum, ou encore le chao sun bê de Tây Ninh (soupe de cartilage de veau)… Toute thématique ne se limite pas à une simple expérience culinaire : elle permet également aux convives - en particulier à ceux vivant loin de leur région d’origine - de retrouver des saveurs familières dans un cadre élégant et soigné, tout en découvrant les ingrédients locaux, les techniques traditionnelles et la richesse culturelle propre à chaque région.

Au fil des différentes étapes de mise en œuvre, ces plats ont pleinement rempli leur rôle de promotion et de valorisation des identités locales, contribuant à enrichir la scène gastronomique vietnamienne au sein du Grand Saigon.

Grâce à l’expérience acquise et aux retours des clients, l’hôtel a constaté que certains plats, au-delà de leur succès ponctuel, présentent le potentiel de devenir des signatures durables dans l’esprit des convives. Sur cette base, l’édition 2026 se concentre sur la sélection, la standardisation et la pérennisation de plats emblématiques, constituant ainsi une collection culinaire distinctive du Grand Saigon.

Contrairement aux précédentes présentations thématiques, la collection 2026 est pensée dans une perspective de long terme, garantissant la constance en matière de qualité, de saveur et d’expérience. Il ne s’agit pas de remplacer les créations passées, mais d’en assurer la continuité et la quintessence, fruit de plusieurs années de développement.

En parallèle des plats conservés dans la collection, le programme s’enrichit de deux nouvelles créations, illustrant l’esprit d’innovation constante de l’équipe culinaire du Grand Saigon.

La collection signature n’est donc pas une liste figée, mais une plateforme évolutive, où les valeurs traditionnelles sont préservées tout en intégrant des innovations sélectionnées avec soin. L’ajout de nouveaux plats permet non seulement d’enrichir l’offre, mais aussi d’affirmer une stratégie de développement durable et flexible pour la marque culinaire Grand Saigon.

Rôle affirmé

En tant qu’établissement membre du groupe Saigontourist, l’hôtel Grand Saigon considère la gastronomie comme l’un des piliers essentiels de sa stratégie de marque. Le développement et la standardisation de produits culinaires à forte empreinte vietnamienne contribuent non seulement à affirmer la singularité de l’hôtel, mais aussi à soutenir l’orientation globale du groupe visant à valoriser la gastronomie vietnamienne.

La collection 2026 ne constitue donc pas simplement le lancement d’un nouveau menu, mais marque une étape importante dans l’affirmation du rôle du Grand Saigon dans la construction d’une identité culinaire distinctive, synonyme de qualité, de professionnalisme et de richesse culturelle à l’échelle de l’ensemble du groupe.

“Le programme "Saveurs locales au cœur d’un hôtel 5 étoile" ne se contente pas de prolonger les initiatives précédentes consacrées aux spécialités régionales ; il vise également à standardiser et à valoriser des plats déjà reconnus par nos clients. Nous souhaitons créer des mets qui ne soient pas seulement savoureux, mais qui puissent aussi représenter durablement l’identité et la qualité du Grand Saigon. Par ailleurs, l’introduction continue de nouvelles créations reflète notre engagement à préserver et à développer la gastronomie vietnamienne de manière professionnelle, durable et conforme aux standards internationaux”, a déclaré Vuong Anh Duc, directeur de l’hôtel Grand Saigon.

À l’avenir, l’hôtel poursuivra ses efforts de recherche, de perfectionnement et de développement du programme “Saveurs locales au cœur d’un hôtel 5 étoiles”, en tant que ligne de produits stratégique. L’objectif est de créer des plats dotés d’une image de table distinctive et capables de laisser une impression durable auprès des clients, tant nationaux qu’internationaux.

Cette collection ne constitue pas seulement l’aboutissement d’un long processus d’expérience accumulée, mais aussi une base solide pour continuer à enrichir et à développer l’histoire de la gastronomie vietnamienne au sein du Grand Saigon, un lieu où la tradition est valorisée, l’innovation encouragée et la qualité placée au cœur de chaque création.

Minh Thu - Gia Hân/CVN

Photos : Saigontourist/CVN