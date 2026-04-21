Les fruits vietnamiens s’imposent sur les marchés chinois et australien sous des normes strictes

Les exportations de fruits et légumes du Vietnam franchissent un cap décisif avec l’accès à des marchés exigeants comme la Chine et l’Australie, sous des standards de qualité renforcés.

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Photo : VNA/CVN

Pour la première fois, des cargaisons de durians ont été exportées vers la Chine via un mécanisme de "couloir vert" au poste-frontière international de Huu Nghi, tandis que le pamplemousse à peau verte a fait son entrée officielle sur le marché australien après deux années de négociations intensives. Ces avancées témoignent du potentiel croissant des produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

Le 10 avril, deux conteneurs de durians frais récoltés à Lâm Dông ont été dédouanés à destination de la Chine grâce à une procédure numérique innovante. Contrairement aux méthodes traditionnelles, ce système de "couloir vert" repose sur une traçabilité totale, allant de l’analyse des sols à la récolte, avec l’étiquetage individuel des fruits et la délivrance de certificats d’origine directement sur le site de production. Ce modèle de gestion moderne et transparent répond aux exigences les plus strictes des marchés internationaux et marque le début d’une ère de numérisation pour l’agriculture nationale.

Parallèlement, le 13 avril, les provinces de Vinh Long et de Dông Thap ont célébré l’envoi des premières cargaisons de pamplemousses à peau verte vers l’Australie. Ce marché, réputé pour ses normes phytosanitaires particulièrement rigoureuses, s’est ouvert après un long processus de négociation axé sur les techniques de culture et les protocoles d’irradiation. Les entreprises exportatrices ont déjà reçu des commandes importantes, témoignant d’une forte demande pour ce fruit emblématique du delta du Mékong.

Nguyên Dinh Tung, président du Conseil d’administration et directeur général du groupe Vina T&T, a indiqué que son entreprise avait expédié 18 tonnes en provenance de Vinh Long et prévoyait d’élargir ses activités. Selon lui, la partie australienne a commandé neuf conteneurs supplémentaires de pamplemousses, d’un volume unitaire de 14 à 18 tonnes. Le processus de négociation avec les autorités australiennes s’est étendu sur près de deux ans, portant notamment sur les exigences en matière de contrôle sanitaire et de traitement des produits.

Au-delà de ces deux produits, d’autres fruits comme la banane enregistrent également une forte progression. Des centaines de tonnes de bananes fraîches provenant de la province de Dông Nai et de diverses entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont été expédiées vers le Japon, la République de Corée et le Moyen-Orient depuis le début de l’année. Ces performances s’inscrivent dans une dynamique globale très positive : au premier trimestre 2026, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 1,53 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 31% par rapport à la même période de l’année précédente.

La Chine demeure le principal client du Vietnam, représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires total à l’exportation de la filière. Toutefois, la croissance est également marquée sur d’autres marchés clés tels que les États-Unis, les Pays-Bas ou l’Allemagne, avec des augmentations atteignant parfois 80%.

Fort de ces résultats, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prévoit que cette dynamique se maintiendra au deuxième trimestre, avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires record de 10 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2026.

VNA/CVN