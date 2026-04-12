Banh cuôn : saveur d’antan, fierté d’aujourd’hui

Indissociable de l’histoire de la banlieue de l’ancienne Thang Long (Hanoï aujourd’hui), le banh cuôn (crêpe de riz à la vapeur) de Thanh Tri se distingue par sa finesse, sa texture soyeuse et son parfum délicat.

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Traditionnellement servi avec une sauce aigre-douce subtile et des échalotes frites croustillantes, il dépasse le simple statut de plat pour incarner un véritable système de savoirs populaires, de la sélection rigoureuse du riz à la maîtrise de la cuisson à la vapeur, transmis et préservé au fil des siècles.

Le banh cuôn de Thanh Tri se décline en deux variétés : le banh cuôn la, fine crêpe de riz simplement parsemée d’échalotes frites, et le banh cuôn nhân, garni de porc haché, de champignons noirs et d’oignons secs. À la dégustation, il est généralement accompagné de cha quê (pâté de porc à la cannelle), d’herbes aromatiques, d’échalotes croustillantes et de saumure de poisson subtilement équilibrée, relevée de quelques gouttes d’essence de cà cuông (punaise d’eau géante native du Sud-Est asiatique, qui a pour nom scientifique Lethocerus indicus).

Dans son recueil Hà Nôi 36 phô phuong (Hanoï aux trente-six rues et corporations), l’écrivain Thach Lam qualifiait ce met de “présent authentique”, une crêpe “fine comme une feuille de papier et transparente comme de la soie”. Il évoquait l’image des marchandes ambulantes venues du quartier de Lo Lon, portant leurs plateaux dans les rues, diffusant le parfum du riz fraîchement moulu mêlé à celui de l’huile d’oignon.

De son côté, l’auteur Vu Bang, dans Miêng ngon Hà Nôi (Délicieux morceau de Hanoï), se souvenait d’un banh cuôn “doux et délicatement frais”, dont la saveur se mariait à une sauce légère et raffinée, difficile à reproduire dans toute sa subtilité.

Aujourd’hui encore, les amateurs souhaitant remonter aux sources peuvent découvrir d’excellentes adresses dans le village de Thanh Tri, notamment dans les rues Ngu Nhac, Thanh Dàm ou Thanh Lân.

Les autorités du quartier de Vinh Hung ont organisé le 18 mars une cérémonie annonçant l’inscription du métier de confection du banh cuôn de Thanh Tri sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

À cette occasion, la décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, classant cet artisanat dans la catégorie des savoir-faire traditionnels et des connaissances populaires, a été officiellement rendue publique. Cette reconnaissance consacre une valeur culturelle séculaire et met en lumière le rôle essentiel de la communauté locale dans la préservation et la transmission de ce patrimoine unique.

Prenant la parole, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que cette inscription reflète la reconnaissance des valeurs culturelles singulières que les habitants du village ont su préserver et transmettre de génération en génération.

De son côté, le président du Comité populaire du quartier de Vinh Hung, Pham Hai Binh, a exprimé la fierté des autorités et des habitants, en particulier des artisans et des familles qui ont consacré leur vie à ce métier. Selon lui, cet événement dépasse la simple reconnaissance d’un savoir-faire : il met en lumière toute la finesse de la gastronomie de Thang Long - Hanoï.

En marge de la cérémonie, un concours professionnel dédié à la confection du banh cuôn de Thanh Tri a été organisé, offrant une plateforme d’échange et de rayonnement pour les artisans les plus talentueux.

Texte et photos : Khanh Hòa - Phuong Nga/VNA/CVN