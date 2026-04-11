Éclat gourmand de la Fête culinaire et des délices de Saigontourist 2026

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2026 s’est clôturée, laissant une empreinte marquante en tant qu’événement culturel et touristique d’envergure, riche en identité et se rapprochant de plus en plus des standards internationaux.

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La fête, organisée du 26 au 29 mars 2026 sous le thème “Fédérer autour de l’excellence de la gastronomie vietnamienne”, a suscité un engouement massif au cœur de Hô Chi Minh-Ville. L’envergure de cette édition a été marquée par une expansion notable, réunissant 50 établissements de prestige, dont des hôtels, des complexes balnéaires et des restaurants classés 4 à 5 étoiles, tous issus du vaste réseau national du groupe Saigontourist.

500 plats emblématiques

La grande innovation de cette année, qui a ouvert des perspectives diplomatiques prometteuses, résidait dans la participation inédite de plusieurs consulats généraux et de marques gastronomiques internationales de renom, créant ainsi un espace de dialogue interculturel d’une profondeur exceptionnelle.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture solennelle, Nguyên Quôc Anh, directeur général adjoint de Saigontourist et président du comité d’organisation, a fait part de sa profonde fierté quant aux nouveaux sommets atteints par l’événement. Il a souligné avec force que cette édition 2026 avait marqué les esprits par une montée en gamme simultanée de sa structure et de sa qualité de service.

Selon ses termes, chaque plat présenté aux visiteurs n’était pas seulement une proposition alimentaire, mais un récit historique et culturel à part entière, chaque stand devenant une pièce maîtresse et vivante du vaste puzzle patrimonial national. Le succès le plus éclatant de cette édition a résidé dans l’adhésion populaire massive et la capacité de la fête à raviver une fierté nationale profonde à travers la subtilité des saveurs ancestrales.

Le pivot central de l’attractivité de cet événement est demeuré sans conteste le programme intitulé “500 plats emblématiques déclinés en dix parcours de saveurs”. Les visiteurs ont pu succomber aux arômes puissants du Nord-Ouest, à la délicatesse légendaire de la cuisine impériale du Centre, ainsi qu’à la fraîcheur iodée des spécialités maritimes. L’intégration stratégique de zones dédiées à la “cuisine verte” et à la “gastronomie sans frontières” a démontré la réactivité du groupe face aux nouveaux impératifs de consommation responsable et aux dynamiques de l’intégration internationale.

Photo: Saigontourist/CVN

Affluence record

Les données statistiques compilées à l’issue de ces quatre journées ont témoigné de la force d’attraction irrésistible de cette manifestation. La fête a enregistré près de 80.000 visiteurs, soit une progression remarquable de 10.000 personnes par rapport à l’édition précédente. Au-delà de cette affluence physique record, la résonance de la fête a été démultipliée sur les plateformes numériques, atteignant plus d’un million d’interactions. Des centaines d’articles de presse, de reportages télévisés et des milliers de contenus digitaux créatifs ont propulsé la fête au rang de tendance majeure, permettant aux valeurs traditionnelles de toucher une audience jeune et une clientèle internationale de plus en plus exigeante.

Parallèlement à sa vocation grand public, la fête s’est affirmée comme un sanctuaire dédié à la reconnaissance des talents artisanaux. Des sessions professionnelles de haut niveau ont permis de mettre en lumière l’excellence de dix cuisiniers talentueux, dix spécialités régionales ainsi que le savoir-faire de six experts en mixologie d’exception, avec un vote pour le Top 10 des stands les plus impressionnants.

Les deux colloques thématiques portant sur “Quintessence de la gastronomie vietnamienne à la conquête du monde” et le “Tourisme vert - Saveurs des régions fluviales” ont apporté des éclairages stratégiques, positionnant définitivement la gastronomie comme une industrie créative motrice pour l’économie durable du pays.

La réussite de l’édition 2026 vient consolider le palmarès déjà prestigieux de Saigontourist lors des World Culinary Awards, où cette manifestation a été couronnée à plusieurs reprises du titre de “Meilleure fête culinaire du monde”. Pour de nombreux visiteurs, cette expérience représentait une opportunité rare de réaliser un tour du Vietnam en un seul lieu.

Trân Minh Tuân, visiteur habitant à Hô Chi Minh-Ville, s’est enthousiasmé pour l’organisation rigoureuse qui a permis de distinguer clairement les spécificités culturelles de chaque terroir. Dans le même élan, Anna Müller, touriste allemande, a confié avoir été subjuguée par la vitalité de l’ambiance et la richesse des traditions présentées, qualifiant ce rendez-vous de “jalon inoubliable“ de son séjour.

Allant au-delà du cadre d’un simple événement, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2026 continue d’affirmer son rôle en tant que plateforme de promotion de la culture et du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, ainsi qu’un espace de connexion entre entreprises, collectivités locales et partenaires internationaux. La fête constitue également un pont permettant à la gastronomie vietnamienne de rayonner sur la scène mondiale.

Nguyên Quôc Anh a indiqué que le groupe poursuivrait ses recherches et le développement de versions internationales de la fête, contribuant ainsi à rapprocher l’excellence de la gastronomie vietnamienne de la communauté internationale et des Vietnamiens d’outre-mer.

La fête s’est achevée, mais son écho continue de se diffuser. Rendez-vous à l’édition 2027, avec de nouveaux voyages gustatifs, de nouvelles créations et des expériences encore plus haut de gamme.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN