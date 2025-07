Lan Rung, le village où vit l’âme de la brocatelle

Situé à Sa Pa, dans la province de Lào Cai (Nord), le village de broderie de Lan Rung (Orchidées sauvages) s’attache depuis plus de vingt ans à préserver et à valoriser l’art du tissage de brocatelle et de la broderie traditionnelle. Cet artisanat repose sur l’habileté manuelle et la sensibilité artistique des ethnies minoritaires locales.