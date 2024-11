Le marché M&A redynamisé par de grandes transactions

Le marché des fusions-acquisitions en Asie du Sud-Est a tendance à régresser en termes de nombre et de valeur de transactions, et le Vietnam ne fait pas exception. Les principaux secteurs qui attirent les capitaux d’investissement sont l’immobilier, le commerce de détail et les énergies propres. Parmi les opérations notables des neuf premiers mois de 2024, on peut citer la cession par Vingroup de 55% du capital social de Vincom Retail, une transaction d’une valeur de 982 millions USD dans l’immobilier commercial. Pour sa part, Sycamore Limited a acquis le projet de cité urbaine Tân Thanh, situé dans la province de Binh Duong, pour 553 millions d’USD.

Immobilier industriel, un domaine en vogue

Photo : CTV/CVN

L’immobilier industriel attire également de nombreux inves-tisseurs, les grandes entreprises continuant d’accroître leurs investissements au Vietnam. Par exemple, Tripod Technology Corporation (Taïwan) a acquis 18 ha de terrain industriel à Bà Ria-Vung Tàu auprès du promoteur immobilier Sonadezi Chau Duc (SZC). De même, Atlantic, Gulf and Pacific LNG Company (Singapour) a acquis 49% du capital du terminal GNL de Cai Mep, dans la même province.

Savills Vietnam a noté dans un récent rapport plusieurs opérations majeures dans le secteur industriel. Le groupe Kim Oanh s’est associé à trois entreprises japonaises NTT Urban Development, Sumitomo Forestry et Kumagai Gumi Co. Ltd pour développer The One World, une zone résidentielle de 50 ha dans la province de Binh Duong. Nishi Nippon Railroad (Japon) a acquis 50% du projet Paragon Dai Phuoc, pour environ 26 millions d’USD auprès du groupe Nam Long.

Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a estimé que la demande pour l’immobilier industriel resterait stable, alimentée par l’afflux d’investissements étrangers et le développement des infrastructures. Les économistes prévoient que l’entrée en vigueur, le 1er août 2024, de nouvelles lois liées à l’immobilier, telles que la Loi foncière de 2024 et la Loi sur le commerce immobilier de 2023, stimule les activités de M&A dans ce domaine. Cependant, le marché reste en attente de transactions significatives dans d’autres secteurs, notamment le commerce de détail, l’industrie manufacturière, la finance et la banque.

Selon les données du Département de l’investisse-ment étranger, de janvier à juillet 2024, le Japon a été le 1er investisseur au Vietnam, avec près de 595 millions d’USD injectés via des apports en capital et des achats d’actions. Singapour le suit avec 500 millions d’USD, tandis que la République de Corée se classe troisième avec 323 millions. Taïwan (Chine), les îles Caïmans et la Chine complètent la liste des principaux investisseurs, avec respectivement 160, 184 et 124 millions d’USD. Ces pays et territoire sont à l’origine de nombreuses transactions M&A ces dernières années, et le marché anticipe des investissements massifs de leur part dans un futur proche.

Photo : CTV/CVN

Flux d’investissements directs étrangers

Depuis début octobre, le marché immobilier du Sud a enregistré deux transactions majeures. Le groupe Keppel, basé à Singapour, a cédé 70% de son capital dans la société Saigon Sports, investisseur principal du projet Saigon Sports City. Deux entreprises vietnamiennes ont acquis 35% de ce capital, pour une valeur totale de près de 300,7 millions d’USD. Keppel conserve 30% de participation dans Saigon Sports.

Une seconde opération, également menée par Keppel, concerne la troisième phase du projet Saigon Center à Hô Chi Minh-Ville. L’entreprise japonaise Toshin Development envisage d’investir environ 46,4 millions USD pour acquérir des parts détenues par le groupe Keppel. Une autre transaction d’envergure concerne la cession intégrale du projet The Spirit of Saigon à la société immobilière Phuong Dong Hanoï.

Ces affaires ont contribué à dynamiser le marché des M&A au cours du dernier trimestre 2024. Néanmoins, ce marché n’a pas encore atteint le niveau de dynamisme attendu, en particulier dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), a souligné qu’aucun projet n’avait été réalisé par le biais de M&A durant les huit premiers mois de l’année dans cette ville. Cela s’explique par la Loi sur les affaires immobilières, qui impose au cessionnaire de régler ses obligations financières avant toute autorisation de transfert.

Pour la fin de 2024 et 2025, Savills Vietnam prévoit une augmentation des flux d’investissements directs étrangers ainsi que des opérations de M&A, stimulées par l’amélioration du cadre juridique et le développement des infrastructures. Le secteur de l’immobilier industriel restera une cible privilégiée des capitaux étrangers, en réponse à la demande croissante d’espaces de production.

Un cadre juridique renforcé

Photo : VNA/CVN

L’entrée en vigueur des trois lois liées à l’immobilier en août 2024 créera un environnement juridique plus transparent, facilitant un développement stable et durable du marché ainsi que des flux de capitaux, en particulier étrangers. Ces lois permettront également le déploiement rapide de projets légalement sécurisés. En outre, la Loi sur les établissements de crédit, adoptée début 2024, introduit des régulations plus strictes concernant la propriété et la concentration des crédits, ce qui stimulera davantage les activités de M&A dans le secteur immobilier, souvent “cachées“ derrière des structures complexes de transactions.

Bien que l’activité dans le secteur bancaire ait été particulièrement dynamique ces derniers mois, on s’attend à ce que les capitaux étrangers continuent de “mener la vague“ des fusions et acquisitions jusqu’à début 2025. Cela reflète la confiance croissante dans le marché financier vietnamien, renforcée par les efforts du pays pour attirer les investissements directs et indirects étrangers, ainsi que pour répondre aux exigences des organisations internationales en matière de transparence des marchés financiers.

Thê Linh/CVN