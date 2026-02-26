Christophe Leribault, président de l'établissement public de Versailles, nommé à la tête du Louvre

Christophe Leribault, actuel président de l'établissement public du château de Versailles, a été nommé le 25 février président-directeur du Musée du Louvre, en remplacement de Laurence des Cars, dont la démission a été acceptée la veille.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé cette nomination lors du compte rendu du Conseil des ministres du 25 février. Selon elle, M. Leribault aura notamment pour mission de conduire les chantiers de sécurisation et de modernisation du musée ainsi que la poursuite du projet "Nouvelle Renaissance du Louvre" annoncé par le président Emmanuel Macron en janvier 2025.

Mme des Cars, en fonction depuis 2021, avait remis sa lettre de démission au président de la République le 24 février. Dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro, elle avait estimé que "la dynamique de modernisation du Louvre" qu'elle portait depuis sa prise de fonction en septembre 2021 "ne pouvait plus s'accomplir".

Dans un communiqué, l'Élysée a indiqué que le chef de l'État avait salué "un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde avait besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte".

Par ailleurs, Mme Bregeon a annoncé qu'Annick Lemoine, directrice du Petit Palais, avait été nommée directrice du musée d'Orsay et de l'Orangerie, en remplacement de Sylvain Amic, décédé le 31 août dernier.

