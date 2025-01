Les Vietnamiens en Malaisie et en Thaïlande célèbrent le Nouvel An lunaire

La diaspora vietnamienne en Malaisie et en Thaïlande ont célébré le Nouvel An lunaire, en présence des ambassadeurs vietnamiens dans ces pays.

L’espace du Têt vietnamien (Nouvel An lunaire), organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en Malaisie et l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam (MVFA), a officiellement ouvert ses portes samedi 11 janvier à Bukit Bintang, un quartier commercial et de loisirs de Kuala Lumpur, marquant la première fois qu’il se tenait en dehors des locaux de l’ambassade.

Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a souhaité la paix, la prospérité, la bonne santé et un succès abondant à tous les Vietnamiens vivant en Malaisie.

Il a partagé avec eux les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique en 2024, soulignant un taux de croissance élevé, un contrôle efficace de l’inflation, des améliorations significatives dans le domaine de la protection sociale, une stabilité politique et sociale accrue et une défense et une sécurité nationales renforcées, qui ont jeté les bases essentielles du développement durable du pays.

Selon le diplomate, le fort développement du Vietnam et son statut international croissant ont fourni une motivation supplémentaire à la population de tout le pays et à la diaspora vietnamienne pour atteindre la prospérité, le bonheur et une vie meilleure.

Les visiteurs du festival du 9 au 12 janvier ont eu l’occasion de déguster des plats traditionnels vietnamiens, des fruits et des épices, et d’assister à plusieurs spectacles artistiques.

Divers événements

Auparavant, la communauté vietnamienne des États de Selangor, Johor et Penang, les régions comptant la plus grande population vietnamienne en Malaisie, a également célébré le Nouvel An lunaire avec divers événements.

La communauté vietnamienne en Malaisie compte actuellement plus de 30.000 personnes.

Le soir du 11 janvier, des Vietnamiens résidant en Thaïlande se sont réunis dans la capitale Bangkok pour assister au programme Printemps au pays natal.

L’ambassadeur Pham Viêt Hùng a informé la communauté du développement positif continu du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande. Les relations entre les différents canaux, notamment le Parti, le gouvernement, l’Assemblée nationale et les organisations, les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités se sont renforcés, servant de base aux deux pays pour évoluer vers un partenariat stratégique global dans les temps à venir.

Le diplomate a exprimé sa fierté et son émotion en constatant que la plupart des Vietnamiens d’outre-mer ont établi une vie stable et se sont profondément intégrés dans la société thaïlandaise. Il a noté que de nombreuses personnes ont réussi, acquis un certain niveau de prestige et contribué activement au développement des localités où elles vivent.

