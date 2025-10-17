Forum de coopération économique et commerciale Vietnam – UE

L’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) a hissé la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) à un nouveau palier. Le potentiel de développement demeure toujours considérable et nécessite le soutien des autorités de régulation ainsi que de la communauté des entreprises des deux parties.

Il s’agit du message clé partagé par les intervenants au Forum de coopération économique et commerciale Vietnam – UE 2025, organisé le 17 octobre à Hô Chi Minh-Ville par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec les ambassades des États membres de l’UE et la Chambre de Commerce de l’UE au Vietnam (EuroCham).

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a affirmé que l’EVFTA ne se contentait pas de stimuler les échanges commerciaux et de diversifier les marchés, mais constituait également un levier important pour la transformation structurelle de l’économie, la réforme institutionnelle et l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.

Jean-Jacques Bouflet, vice-président d’EuroCham, a indiqué que dans un contexte de fortes turbulences du commerce mondial, l’Union européenne considérait le Vietnam comme un partenaire clé, apportant des avantages majeurs en matière de diversification commerciale, d’investissements dynamiques et de chaînes d’approvisionnement plus flexibles.

Selon une enquête d’EuroCham, 76% des dirigeants d’entreprises européennes considèrent actuellement le Vietnam comme une destination d’investissement attrayante, et l’indice de confiance des entreprises a atteint son niveau le plus élevé depuis trois ans.

