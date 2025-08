Cinq ans d’EVFTA : une croissance remarquable du commerce entre le Vietnam et l’UE

Cinq ans après son entrée en vigueur, le 1 er août 2020, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) a eu un impact "spectaculaire" sur les échanges commerciaux, selon le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Lukáš Vlček.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le ministère tchèque a souligné qu’en cinq ans, l’accord s’était révélé être un moteur économique essentiel, même dans un contexte mondial instable.

Il a indiqué que le commerce bilatéral entre l’UE et le Vietnam avait enregistré une croissance annuelle de 12 à 15% au cours des cinq dernières années, atteignant plus de 60 milliards d’euros (environ 70 milliards de dollars) en 2024.

Grâce à l’élimination progressive des droits de douane, le Vietnam s’est affirmé comme le premier exportateur de l’ASEAN vers l’UE. De leur côté, les entreprises européennes bénéficient d’un meilleur accès à l’un des marchés les plus peuplés de l’ASEAN, tout en diversifiant leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour la République tchèque, le Vietnam est désormais son partenaire commercial le plus important en Asie du Sud-Est, avec un volume record de 4 milliards d’euros en 2024.

Selon Lukáš Vlček, dans un contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19, des secteurs tels que l’électronique, le textile-habillement ou encore l’agroalimentaire ont tiré parti des baisses tarifaires et de la demande croissante du marché européen. Les entreprises vietnamiennes qui se sont rapidement conformées aux normes européennes ont pu accéder plus facilement au marché.

Existence de défis

Pour l’industrie automobile tchèque, la réduction des droits sur les pièces détachées et les futures règles d’assemblage dans le cadre de l’EVFTA ont ouvert la voie à une implantation locale de Škoda Auto au Vietnam. En partenariat avec le groupe vietnamien Thành Công Motor, le constructeur a lancé sa production dans la province de Quang Ninh le 26 mars 2025, après son entrée officielle sur le marché vietnamien en septembre 2023.

Ce projet stratégique a marqué une nouvelle étape dans la coopération économique entre les deux pays, en contribuant à créer des emplois, étendre les capacités industrielles et à attirer davantage d’investissements étrangers au Vietnam. À terme, ce dernier deviendra une base de production régionale pour Škoda Auto et d’autres entreprises tchèques. Cette coopération illustre une nouvelle tendance : des coentreprises combinant technologie tchèque et capacités industrielles vietnamiennes, s’appuyant sur les règles d’origine favorables de l’EVFTA pour produire à l’échelle régionale.

Malgré ce bilan positif, le ministre tchèque a souligné l’existence de défis, notamment les barrières linguistiques et le manque d’informations sur le marché pour les entreprises tchèques souhaitant s’implanter au Vietnam. Soulignant que le Vietnam est un véritable "dragon économique" de l’Asie, avec l’une des croissances les plus rapides au monde, il a salué les efforts du pays en matière de réforme administrative, de promotion de l’investissement étranger et d’engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050.

Le ministre a enfin insisté sur l’importance de la ratification complète de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), essentielle pour libérer tout le potentiel de l’EVFTA. Il a rappelé que la République tchèque avait été l’un des premiers pays à le ratifier et qu’elle continuerait d’encourager les autres États membres à faire de même.

