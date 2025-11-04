Le puissant typhon Kalmaegi a touché terre aux Philippines

Le puissant typhon Kalmaegi traverse les Philippines le 4 novembre après avoir touché terre dans une région déjà frappée par des tempêtes parmi les plus meurtrières du pays où plus de 150.000 personnes ont été évacuées ces derniers jours.

>> Le Vietnam renforce la préparation pour faire face au typhon Fengshen

>> Typhon Fengshen : le gouvernement renforce les mesures de prévention

>> Le typhon Kalmaegi se dirige vers Mer Orientale, l’air froid fait frisonner le Nord

Photo : AFP/VNA/CVN

Le typhon, avec des vents de 150 km/h et des rafales pouvant atteindre 205 km/h, a touché terre pour la première fois lundi soir avant 23h00 (15h00 GMT) dans la province des îles Dinagat, qui fait partie de l'archipel des Visayas, dans l'Est du pays, a indiqué le service météorologique national.

À peine une heure plus tôt, à Dinagat, Miriam Vargas, 34 ans, était assise dans le noir avec ses deux enfants, la tempête ayant coupé l'électricité.

"Pour l'instant, il y a de fortes pluies et des vents violents. Nous sommes assis sur les escaliers et nous prions tout en essayant d'évaluer la force du typhon, a rapporté cette mère célibataire. Le vent siffle et on entend des objets tomber. L'électricité a été coupée il y a environ une heure et nous ne voyons plus rien".

Environ 10.000 à 15.000 personnes ont été mises à l'abri dans les îles Dinagat, selon son gouverneur, Nilo Demerey.

Joy Conales, une responsable de la gestion des catastrophes, a déclaré que les habitants de la ville de Loreto avaient été invités à évacuer vers des zones plus élevées. La localité dispose d'une digue d'une hauteur d'un étage destinée à protéger le centre-ville des vagues.

Roel Montesa, un responsable de la gestion des catastrophes naturelles de la province de Leyte, au nord de Dinagat, avait indiqué un peu plus tôt que des évacuations étaient en cours à Palo et Tanauan.

Ces deux circonscriptions, peuplées au total de 140.000 personnes selon le dernier recensement de 2024, avaient déjà été frappées durement en 2013 par le super-typhon Haiyan, qui avait tué au moins 6.000 personnes.

D'autres tempêtes attendues

Des milliers de mises à l'abri ont par ailleurs lieu depuis le 2 novembre sur l'île voisine de Samar, où des vagues de trois mètres étaient attendues, selon un responsable de la défense civile, Randy Nicart.

"Certaines administrations locales ont recours à des évacuations forcées", a-t-il déclaré.

À 20h00 heure locale lundi 3 novembre, "près de 156.000 personnes" avaient été évacuées de manière préventive, a indiqué Rafaelito Alejandro, administrateur adjoint du bureau de la défense civile, lors d'une conférence de presse.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Après Kalmaegi, la météorologue Charmaine Varilla s'attend à ce que "trois à cinq" autres tempêtes frappent le pays asiatique d'ici la fin de l'année, explique-t-elle.

Les Philippines ont été frappées en septembre par les meurtriers tempête Bualoi et typhon Ragasa.

Selon les experts, le changement climatique favorise des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

AFP/VNA/CVN