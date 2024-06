Promotion du tourisme sud-coréen dans les destinations de Vinhomes

L'Administration sud-coréenne du tourisme et le groupe Vingroup prévoient l’organisation commune d’une séries d’événements culturels et touristiques dans les zones urbaines de Vinhomes de l’ensemble du pays, contribuant à répandre la culture et le tourisme de République de Corée au Vietnam.

La partie sud-coréenne devrait aider le Vietnam à présenter les marques du groupe Vingroup telles que Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom à la communauté sud-coréenne vivant au Vietnam. Vingroup coopérera quant à lui avec le bureau sud-coréen pour promouvoir le tourisme au Vietnam.

Korea Travel Festa 2024 (Fête du voyage en République de Corée) et Summer K-Day au mois de mai dernier à K-Town et au parc VinWonders Wave Park étaient le coup d'envoi de cette coopération bilatérale. Korea Travel Festa 2024 a proposé des performances artistiques de K-POP et V-POP tout en faisant la promotion de services et de produits touristiques pour la communauté sud-coréenne et les fans des tendances sud-coréennes. Summer K-Day s’est-concentré sur des activités ludiques aux "standards coréens".

D’après Lee Hak Ju, directeur général adjoint de l'Office sud-coréen du tourisme, le Vietnam et la République de Corée ont mis en œuvre, depuis l'établissement de relations diplomatiques en 1992, des réalisations en matière de coopération dans de nombreux domaines, tels que la politique et l'économie internationale. En ce qui concerne le tourisme, le nombre de voyagistes entre ces deux pays dépassait les 4 millions de personnes rien qu'en 2023.

Pour sa part, Nguyên Viêt Quang, vice-président du conseil d'administration et Pdg de Vingroup, partage : "Avec le soutien actif de la partie sud-coréenne, Vingroup déploiera simultanément une série d'événements et d’activités culturels destinés aux habitants sud-coréens".

À l’heure actuelle, l’empreinte sud-coréenne est clairement visible dans certaines zones urbaines de Vinhomes, permettant de créer des "points de contact" attirant la communauté sud-coréenne au Vietnam ainsi que les Vietnamiens amoureux de la culture coréenne. Il s’agit par exemple de la "rue sud-coréenne" K-Town à Vinhomes Ocean Park 2, du parc culturel K-Park à Vinhomes Royal Island, de l’école internationale KGS à Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Grand Park, etc.

Outre ses infrastructures et ses marques, Vingroup organisent régulièrement des événements de divertissement, artistiques et culinaires imprégnés de l’esprit sud-coréen. Parmi eux, le K-Day Festival à K-Town, la K-Food Fair, le K-Festival à Grand Park, etc. Ces occasions attirent généralement des dizaines de milliers de visiteurs et montrant une popularité significative des festivals sud-coréens.

La communauté sud-coréenne au Vietnam est la 10e plus grande communauté sud-coréenne d’outre-mer au monde et la deuxième en Asie du Sud-Est. Le Vietnam est également le premier marché d’Asie du Sud-Est, tant en termes de nombre de touristes en général que de touristes MICE, particulièrement en République de Corrée.

Créé en 1993, Vingroup est l'un des principaux groupes économiques privés multisectoriels de la région. Il opère dans trois domaines principaux : la technologie industrielle, les services commerciaux et les activités humanitaires.

