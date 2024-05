Hai Phong et le district chinois de Shangyu stimulent le commerce et les investissements

L'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA) et le district de Shangyu de la ville de Shaoxing, province du Zhejiang de Chine, se sont lancés dans un effort de collaboration visant à renforcer les échanges commerciaux et culturels à travers une lettre d'intention signée le 13 mai.

>> Les exportations vietnamiennes de durians vers la Chine en augmentation

>> Le Vietnam et la Chine ouvriront la paire de postes-frontières Hoành Mô - Dong Zhong

>> Vietnam - Chine : campagne d'assainissement environnemental



Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette lettre, les deux parties encourageront et faciliteront les partenariats commerciaux, favoriseront un environnement favorable aux affaires et protégeront les droits et intérêts des investisseurs, et partageront régulièrement leurs expériences de gestion et leurs politiques d'investissement pour résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les entreprises engagées dans la production et le commerce.

Le chef du HEZA, Lê Trung Kiên, a exprimé son espoir de voir l'établissement d'une relation formelle de jumelage entre Hai Phong et Shangyu renforcer davantage ce partenariat.

Le chef du district de Shangyu, Jin Jinfu, a déclaré que sa localité comptait des entreprises solides dans le secteur de la fabrication de haute technologie, un domaine qui correspond aux priorités d'investissement de Hai Phong, de sorte que le district est impatient de promouvoir les opportunités d'investissement entre les deux parties.

Le HEZA a rapporté que Hai Phong compte désormais 210 projets à capitaux chinois avec un capital combiné de 5,6 milliards d'USD. Ils concernent principalement l'électricité, l'électronique, l'habillement, le cuir, les chaussures et les plastiques, générant des emplois pour plus de 58.000 travailleurs. Hai Phong abrite notamment deux zones industrielles- Dô Son et An Duong - qui abritent un nombre important d'entreprises à capitaux chinois.

VNA/CVN