Accélérer les projets d’infrastructures dans le Tây Nguyên

En 2030, l’autoroute Quy Nhon - Pleiku, d’une longueur de 180 km et d’un investissement total d’environ 54.000 milliards de dôngs (225 millions d'USD), sera achevée et mise en service.

L’autoroute Khanh Hoà - Buôn Ma Thuôt de 118 km nécessite un investissement initial de près de 22. 000 milliards de dôngs et l’autoroute Gia Nghia - Chon Thành, de 129 km et d’un investissement initial de plus de 25.500 milliards de dôngs, seront mises en service en 2027.

En 2028, l’autoroute Tân Phu - Bao Lôc, de 67 km et d’un investissement total de plus de 18.120 milliards de dôngs, commencera à être exploitée.

D'ici 2025, le ministère envisagera l’ajout de l’autoroute Quang Ngai - Kon Tum dans sa planification du tronçon à l’Ouest de l’autoroute Nord - Sud.

Les projets qui bénéficieront des investissements après 2030 seront Ngoc Hôi - Pleiku (90 km et d’un investissement initial d’environ 18.900 milliards de dôngs), Pleiku - Buôn Ma Thuôt (160 km, 33.000 milliards) et Buôn Ma Thuôt - Gia Nghia (105 km, 22.050 milliards de dôngs).

En outre, le ministère envisagera l’amélioration d’un tronçon de 63 km de la Nationale 24 avec un investissement de 2.500 milliards de dôngs en 2030.

Quant aux infrastructures ferroviaires, le ministre préparera d’ici 2030 les investissements pour l’amélioration de la ligne Thap Cham - Da Lat et de celle reliant les villes et provinces de Dà Nang - Kon Tum - Gia Lai - Dak Lak - Dak Nông - Binh Phuoc.

En ce qui concerne les infrastructures aéroportuaires, le ministère prévoit d'ici 2029 d'achever la modernisation des aéroports de Liên Khuong, Pleiku, Buôn Ma Thuôt et d'achever en 2025 la planification de celui de Mang Den.

