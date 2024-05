Nam Dinh s'engage à faciliter les investissements australiens

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du même jour, la délégation a assisté à la Conférence sur la promotion du commerce et des investissements de la province de Nam Dinh en Australie.

Organisé par le Comité provincial du Parti de Nam Dinh en collaboration avec le Consulat général du Vietnam à Sydney et d'autres partenaires, l'événement a attiré la participation de représentants du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) et de près de 100 entreprises, organisations éducatives et investisseurs à Sydney.

Profitant de cette occasion, Pham Gia Tuc a présenté aux investisseurs australiens le potentiel, les atouts et les incitations de la province pour les investisseurs étrangers lorsqu'ils remplissent toutes les conditions de la loi vietnamienne. Il a émis le souhait d'accueillir les flux d'investissements des partenaires dans les parcs industriels, l'économie verte et l'économie circulaire.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises australiennes ont proposé plusieurs initiatives de coopération avec Nam Dinh dans divers domaines tels que le commerce, les infrastructures, l'éducation et la formation, l'énergie verte, l'économie circulaire, etc.

Ils ont également soulevé de nombreuses questions liées aux procédures juridiques ainsi qu'aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils investissent à Nam Dinh, et ont obtenu des réponses appropriées du chef provincial.

Dans le cadre de la conférence, le Comité populaire provincial a signé un protocole d'accord sur la coopération dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de croissance de la province dans un avenir proche avec la Saigon Telecommunications and Technologies Corporation (SaiGonTel) et l'Australia Global Consulting Ltd.

Le groupe Cat Tuong et l'Association australienne des producteurs de laine ont également signé un protocole d'accord sur l'investissement dans les usines du parc industriel de Rang Dông à Nam Dinh.

L'association australienne s'est engagée à investir 100 millions de dollars australiens dans la province de Nam Dinh.

VNA/CVN