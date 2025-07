Expo 2025 : la secrétaire générale de l'OIF en visite du Pavillon du Vietnam

Lors de sa visite au Pavillon du Vietnam, Mme Mushikiwabo a exprimé une profonde compréhension du logo et du message du pavillon, "Une société inclusive centrée sur l’humain". La secrétaire générale a également pris beaucoup de plaisir à découvrir les instruments de musique traditionnels vietnamiens et à improviser une mélodie sur la scène du pavillon.

À cette occasion, le Pavillon du Vietnam a organisé la Semaine francophone, avec de nombreuses activités intéressantes et significatives. L’une des activités phares de la Semaine francophone au Pavillon du Vietnam était l’initiative de présentation d’une vidéo musicale intitulée "Magic in the air", à laquelle participent la plupart des pays membres de l’OIF ayant un pavillon à l’EXPO 2025.

Cette activité reflète la créativité et l’esprit d’initiative du Vietnam, un pays membre actif et responsable dans le renforcement de l’image et de la présence de la Communauté francophone, lors d’événements de portée internationale tels qu’EXPO.

Renforcer la coopération avec l’OIF

Mme Mushikiwabo a exprimé sa grande appréciation et adressé de nombreux compliments au Pavillon du Vietnam pour la création d’une vidéo très significative, à la fois jeune et dynamique, tout en reflétant l’esprit de solidarité de la Communauté francophone.

La directrice du Pavillon du Vietnam, Dô Lan Phuong, a présenté à la secrétaire générale et à la délégation de l’OIF quelques réalisations majeures ainsi que la vision future du Vietnam, notamment le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, dont le début des travaux est prévu pour 2027. "Lorsque la ligne sera achevée, je la testerai", a partagé Mme la secrétaire générale.

Par ailleurs, la secrétaire générale a exprimé son admiration pour les efforts des petites entreprises vietnamiennes, qui font preuve d’une pensée créative, centrée sur l’humain, et orientée vers un développement vert et durable du pays.

C’était la deuxième fois que Mme la secrétaire générale choisissait de visiter le Pavillon du Vietnam dans le cadre d’une EXPO - l’un des trois plus grands événements mondiaux.

À noter qu’à l’EXPO 2020 à Dubaï (Émirats arabes unis), le Pavillon du Vietnam avait déjà eu l’honneur d’accueillir la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Ces visites témoignent de l’intérêt particulier de la secrétaire générale de l’OIF pour le Vietnam, contribuant ainsi à renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’OIF.

Mme Mushikiwabo a salué le rôle proactif du Pavillon du Vietnam dans le renforcement des liens entre les pays membres de l'OIF, affirmant que celle-ci accompagnera le Vietnam et le soutiendra dans l'organisation d'activités visant à promouvoir la coopération avec les pays de la communauté, notamment dans le domaine culturel.

Dans le cadre de la Semaine francophone, le Pavillon du Vietnam a diffusé une vidéo de présentation de l’OIF et organisé un jeu de découverte de la Communauté francophone pour les visiteurs, afin de renforcer la compréhension de ce qu’est l’OIF pour le public et la place du Vietnam au sein de cette organisation. Des centaines de visiteurs ont participé avec enthousiasme au jeu dès le premier jour de l’activité, exprimant leur surprise et leur plaisir d’avoir acquis de nouvelles informations et connaissances, tout en recevant des cadeaux à valeur culturelle vietnamienne.

À propos de l'OIF Fondée le 20 mars 1970, la Communauté francophone/Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe des pays et territoires où le français est utilisé. L’OIF compte aujourd’hui 88 membres francophones. La mission de l’Organisation internationale de la Francophonie comprend : la promotion du français et de la diversité culturelle et linguistique ; la promotion de la paix, de la démocratie et des droits humains ; le soutien à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur et à la recherche ; ainsi que la promotion de la coopération économique en vue de renforcer le développement durable. Le Vietnam a rejoint la Communauté des pays francophones en 1970. Depuis son adhésion officielle à l’OIF, le Vietnam a progressivement participé à de nombreuses autres organisations au sein de la Communauté francophone. Le Vietnam a assisté aux sommets dès la première conférence et a été à plusieurs reprises élu à des postes importants au sein de la communauté.

Texte : Nguyên Oanh - Hoàng Phuong/CVN

Photos : BVHTTDL/CVN