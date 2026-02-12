Foire du Printemps 2026 : le groupe TH diffuse l'esprit de "Fierté d'être vietnamien"

Le stand "Fiers des deux mots 'Vietnam'" du groupe TH, lors de la première Foire du Printemps 2026, offrait une expérience complète avec un catalogue de plus de 200 produits allant du lait frais et pur, aux boissons saines, en passant par les produits à base de plantes et les aliments transformés frais, nutritifs, sûrs et pratiques.

Photo : CTV/CVN

Du 2 au 13 février, le groupe TH participe à la première Foire du Printemps 2026 au Centre des expositions du Vietnam (VEC) dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Cet événement national de grande envergure, dédié à la promotion du commerce, célèbre l'Année du Cheval 2026, marquant l'entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement et commémorant le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Le groupe TH y présente aux consommateurs un catalogue complet de plus de 200 produits, incluant du lait frais, des boissons saines, des produits à base de plantes et des plats préparés, prêts à être servis pendant le Nouvel An lunaire 2026.

Avec une superficie de près de 100 mètres carrés, son stand est situé dans l'espace "Printemps prospère", aménagé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Son design, placé sous le thème "Fiers du Vietnam", met en lumière les qualités héroïques du collectif "Travail Héroïque", rendant hommage aux valeurs, à l'intelligence et aux ressources naturelles du Vietnam, ainsi qu'à l'aspiration à contribuer au rayonnement du pays, à la santé publique et au développement durable. Le stand propose un espace d'exposition moderne et ouvert, facilitant l'accès, la découverte et l'achat des produits du groupe TH, dans un contexte de demande croissante pour des produits d'origine naturelle et à traçabilité transparente.

Après 15 ans d'existence, TH a récemment été honoré par l'État du titre de "Héros du Travail". L'entreprise est aujourd'hui un producteur leader de lait frais et d'aliments sains au Vietnam, avec un cheptel laitier de près de 73.000 vaches élevées selon des méthodes intensives de haute technologie à travers tout le pays.

Ingrédients naturels, pionniers d'une consommation saine, pour la santé publique

Photo : DNCC/CVN

Le catalogue de plus de 200 références présentées à la Foire inclut les produits phares de TH, désormais marques nationales. Il s'agit de produits issus du lait frais et pur des fermes TH, de boissons saines (thés naturels TH true TEA, jus de fruits naturels TH true JUICE, boissons lactées aromatisées aux fruits TH true JUICE, boisson au riz TH true RICE, laits végétaux TH true NUT…), de boissons végétales (TH true OAT), de plats préparés TH true FOOD et de produits à base de plantes, comme les sachets de tisane TH true HERBAL… répondant ainsi aux besoins variés de chacun à chaque étape de la vie.

Tous les produits TH répondent aux normes de qualité internationales, utilisent des matières premières naturelles, sont fabriqués sur des lignes de production à la pointe de la technologie, sont sans conservateurs, garantissent la sécurité et l'hygiène alimentaires, et leurs formules sont constamment développées et améliorées pour répondre aux exigences d'une consommation plus saine, plus naturelle et plus moderne, contribuant ainsi au bien-être de tous.

Les visiteurs de la foire ont également l'occasion de découvrir le parcours du groupe TH, marqué par 15 années d'efforts constants pour le bien-être de tous, les innovations en matière de santé publique qu'il a impulsées et ses contributions au développement du pays. Parmi celles-ci figurent la transformation du secteur laitier vietnamien, la transparence du marché laitier (pour le bénéfice des consommateurs), la mise en place systématique et standardisée du Programme national de lait scolaire, le rôle pionnier dans les investissements internationaux de grande envergure dans l'élevage et le renforcement du rayonnement international des investisseurs vietnamiens (avec des projets d'investissement en Russie et en Australie).

Photos : DNCC/CVN

Lors de l'événement, les représentants de TH ont indiqué que parmi les produits les plus vendus, plébiscités par les consommateurs et particulièrement adaptés à la consommation pendant le Têt, figuraient des boissons comme le thé naturel TH true TEA. Des produits alimentaires transformés, pratiques et savoureux, tels que des saucisses, des nems et du kimchi, parfaits pour les repas de famille et les fêtes du Têt ; et la gamme Mistori, au style moderne et pratique, répondant aux goûts variés des jeunes consommateurs. Des animations sur le stand mettaient en valeur ces gammes de produits, facilitant ainsi l'accès aux produits sains pendant la période des achats du Têt.

En participant à la Foire du Printemps 2026, TH souhaite non seulement présenter ses produits, mais aussi diffuser son image d'entreprise fière de son travail exemplaire, pionnière dans le domaine des produits naturels et sains, et promouvoir une consommation responsable ainsi que la fierté de l’agriculture et de l’alimentation vietnamiennes pendant le Têt.

Linh An/CVN



