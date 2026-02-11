"Le meilleur village touristique du monde" s'invite à la Foire du Printemps

Au milieu du tourbillon commercial de la 1 re Foire du Printemps 2026 à Hanoï, un îlot de sérénité arrête net les passants. Le stand du village touristique Thai Hai, transplanté des collines du Nord au Centre d'expositions du Vietnam dans la commune de Dông Anh à Hanoï, évoque un havre de paix du Bac Bô au cœur de la capitale effervescente.

Photo : VNA/CVN

Sans décibels ni promotions criardes, ce pavillon en bambou, orné de cloisons imitant les maisons sur pilotis, déploie des brocatelles multicolores et des chapeaux coniques. Il raconte l’artisanat Tày avec une simplicité désarmante, tranchant sur les néons modernes des stands voisins. Les femmes en tenue Tày - Nùng, sourire radieux, tendent des bouchées : "Goûtez !" Une simple dégustation se transforme en une leçon vivante - vie au village, rites ancestraux, transmission culturelle.

Atelier vivant des saveurs Tày

À côté, des affiches bilingues "Thai Hai Village", épurées, avec des QR codes (Facebook, YouTube), promettent des immersions : fêtes Tày, saveurs locales, nuits en pilotis au cœur des théiers.

Photo : VNA/CVN

Les étals sont modestes : thés verts, tisanes, miel des collines, souvenirs tissés. Mais le clou ? Les plats - khâu nhuc (ragoût épicé), lap suon (saucisse sèche), thit gac bêp (viande de buffle/bœuf fumée), bánh chưng (gâteaux carés de riz gluant), banh khao (gâteau sec de farine de riz grillé), banh chè lam (gâteau de riz gluant au sucre et au gingembre) - ne se vendent guère. Ils invitent à déguster sur place.

Le stand palpite : des doigts experts roulent du xôi trám (riz gluant au canarium noir), braisent du khâu nhuc, sous les regards captivés. Gestes spontanés, sans mise en scène, reflètent le quotidien villageois. Les touristes, en transe, mitraillent : pilotis éphémères, plateaux à demi ficelés, instants volés.

Étoile mondiale née des racines

Thai Hai n’est pas un inconnu. En 2022, il est devenu le premier village vietnamien à recevoir le prestigieux label de "Meilleur village touristique du monde" décerné par l’Organisation mondiale du tourisme (UNWTO). Mais au-delà des récompenses, Thai Hai incarne un modèle unique de développement durable, de solidarité communautaire et de préservation culturelle.

Photo : VNA/CVN

Situé dans la commune de Thinh Duc, dans la province de Thai Nguyên, et à 70 km de Hanoï, le village s’étend sur 25 ha. Il abrite une communauté de plus de 200 personnes, issues principalement de l’ethnie Tày, mais aussi des communautés Nùng, Cao Lan, San Chi et Kinh. De nombreuses familles y vivent sur trois à quatre générations, dans un esprit de transmission et de cohésion.

L’histoire du village débute au début des années 2000, quand Nguyên Thi Thanh Hai, femme Tày originaire de la région, prend une décision audacieuse : hypothéquer tous ses biens pour racheter 30 maisons sur pilotis traditionnelles. Pendant près de sept ans, les villageois transportent, à dos d’homme, des colonnes de bois et des tuiles anciennes sur plus de 60 km à travers les forêts pour les reconstruire sur une colline désertique.

À la fin de 2003, 28 maisons sont érigées selon les principes du yin et du yang, solidement bâties sous des toits de feuilles de palmier. Malgré des débuts difficiles, les habitants s’unissent pour cultiver, élever et construire ensemble une communauté prospère. Aujourd’hui, Thai Hai est un modèle d’écotourisme communautaire.

Photo : VNA/CVN

Dans ce village, la culture n’est pas un décor : elle est vivante. Les objets du quotidien - moulins à riz à eau, greniers, puits - côtoient les maisons traditionnelles, et les enfants apprennent dès leur plus jeune âge les chants then, le luth tinh, la langue de leur ethnie et les jeux anciens.

Thai Hai offre aujourd’hui diverses expériences : ponts suspendus, immersion dans le Nouvel An des Tày, bains de pieds aux herbes médicinales, et fêtes traditionnelles comme la descente aux champs, la fête de la gratitude ou le culte des fées marraines. Plus de 100 plats typiques y sont proposés : porc mijoté, bœuf grillé, carpe mijotée, salade de fleurs de bananier, riz gluant multicolore...

Nguyên Thi Ngoc Chiên, du village à la foire, confie : "Une grande famille solidaire, sans course au profit. Notre flambeau ? Préserver l’âme Tày-Nùng". D’où ces dégustations gratuites, ces causettes quotidiennes, et ces appels à venir vivre l’authenticité sur site.

Ceux qui sont tombés sur Thai Hai via des posts viraux confessent : "Ici, face à ses gardiens, on saisit sa vérité - communauté vivante, pas décor de carnaval".

Jusqu’au 13 février, ce stand incarne le tourisme vert : humilité généreuse, culture partagée, invitation à l’odyssée. Au-delà du commerce, il ouvre un portail vers le Vietnam des origines - un joyau qui élève la Foire au rang d’épopée culturelle.

Thuy Hà/CVN