Foire du Printemps 2026 : Hô Chi Minh-Ville affirme son leadership

Ville à l’honneur de la première Foire du printemps 2026, Hô Chi Minh-Ville y déploie un espace culturel méridional et ses filières phares, affirmant son rôle de locomotive économique dynamique et innovante.

Photo : Vietnamplus/CVN

Désignée localité thématique de la Foire nationale du printemps 2026, Hô Chi Minh-Ville entend marquer l’événement par une présence à la fois culturelle, économique et technologique. Les autorités municipales ont fait savoir que leur participation s’inscrivait dans la mise en œuvre des orientations du gouvernement relatives à l’organisation de cette manifestation d’envergure nationale, tout en reflétant une nouvelle physionomie urbaine après la réorganisation administrative et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Les responsables ont également indiqué que la métropole visait une croissance supérieure à 10% et considérait cette foire comme une plateforme stratégique pour stimuler la demande intérieure et renforcer son rayonnement international.

Culture et commerce

Selon les représentants de la municipalité, la ville s’est vu confier la gestion de l’espace principal du centre d’exposition, couvrant environ 6.500 m², jugé idéal pour présenter son identité renouvelée. Les organisateurs municipaux ont expliqué avoir conçu un espace destiné à illustrer une ville moderne, créative et tournée vers l’avenir, notamment à la suite de l’intégration administrative avec les anciens territoires de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu.

Photo : Vietnamplus/CVN

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que la participation de la ville traduisait une volonté de présenter "une métropole en pleine transformation, capable de conjuguer héritage culturel et innovation économique".

Les autorités locales ont précisé que douze réalisations marquantes de l’année 2025 y étaient mises en avant, allant des avancées économiques aux progrès culturels et sociaux. Elles ont également fait savoir qu’un pôle scientifique et technologique en développement dans la zone issue de l’ancien Binh Duong, ainsi que les performances de l’agriculture de haute technologie et les produits emblématiques du Sud, figuraient parmi les points forts de l’exposition.

Toujours d’après les mêmes sources, le thème "Couleurs printanières du Sud - Avancer en pionnier" devait se traduire par une immersion dans l’univers fluvial et culturel méridional. La présence d’un espace dédié au đờn ca tài tử (chant amateur du Sud), classé patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, de collections d’áo dài et de spectacles artistiques visait à offrir aux visiteurs une expérience à la fois esthétique et identitaire.

Les responsables municipaux ont estimé que l’association étroite entre culture, tourisme et commerce constituait un levier efficace pour consolider l’image d’une ville créative et riche de traditions. Ils ont rappelé que cette stratégie intégrée avait contribué à la forte reprise touristique en 2025, avec plus de 8,5 millions de visiteurs internationaux et plus de 40 millions de touristes nationaux, générant des recettes dépassant 260.000 milliards de dôngs. "Le développement touristique montre que la synergie entre événements culturels et activités commerciales porte ses fruits", a affirmé Nguyên Van Dung.

Des artisans céramistes issus de l’ancienne province de Binh Duong devaient, selon la municipalité, présenter leur savoir-faire et proposer des ateliers pratiques. Des dispositifs de réalité virtuelle offriraient par ailleurs une découverte immersive de la ville, tandis que des calligraphes perpétueraient les traditions du Têt, contribuant à forger l’image d’une métropole à la fois moderne et attachée à ses racines.

Objectif croissance

Les autorités municipales ont par ailleurs souligné que la stimulation de la consommation figurait parmi les priorités fixées par le gouvernement à l’approche du Nouvel An lunaire. Elles ont estimé que l’encouragement des achats soutiendrait la production nationale et participerait à l’objectif de croissance à deux chiffres fixé pour 2026 par l’Assemblée nationale et l’exécutif.

Dans cette perspective, Hô Chi Minh-Ville aurait identifié la promotion des produits régionaux comme un axe essentiel. Les responsables ont indiqué qu’environ 80 entreprises représentatives et plusieurs associations professionnelles de la ville participeraient à la foire, avec près de 300 références destinées à la fois à la promotion et à la vente, en particulier durant la saison printanière.

Photos : VNP/CVN

Le vice-président municipal a également déclaré que la ville comptait profiter de l’événement pour valoriser les technologies avancées déjà adoptées localement, considérées comme un moyen d’améliorer la qualité des biens et d’accroître la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux. "Nous voulons que cette foire soit une passerelle entre innovation, production et consommation", a-t-il ajouté.

Les dirigeants municipaux ont enfin mis en avant la coopération étroite entretenue avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans l’organisation de salons spécialisés, notamment dans les secteurs du bois, du cuir ou du textile-habillement. Ils ont estimé que cette coordination contribuait à l’élargissement des débouchés commerciaux et à la construction d’un écosystème de promotion commerciale plus professionnel et durable.

Thao Nguyên/CVN