Foire d’Automne 2025 : le CDC Hanoï travaille sur la sécurité épidémiologique

Le Centre de contrôle des maladies de Hanoï (CDC Hanoï) a élaboré et mis en œuvre un plan de prévention et de contrôle épidémiologiques, de protection de la santé et de la sécurité des personnes pendant la Foire d’Automne 2025, du 25 octobre au 4 novembre, au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à Hanoï.

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Le CDC Hanoï renforcera la surveillance de l’assainissement de l’environnement et la prévention des maladies dans la zone de l’événement et les lieux connexes ; vérifiera et surveillera la qualité de l’eau pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs, a-t-il indiqué.

Une permanence des services devra être assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les équipes mobiles seront prêtes à répondre aux situations d’urgence telles que les accidents, les intoxications alimentaires, les incendies, les catastrophes ou les incidents médicaux à grande échelle, a-t-il poursuivi.

Le CDC Hanoï collabore avec le poste de santé de la commune de Dông Anh pour surveiller étroitement la situation épidémiologique, détecter, isoler et gérer rapidement les foyers épidémiques pendant la Foire d’Automne 2025.

La Foire d’Automne 2025 ouvrira officiellement ses portes le 25 octobre. Avec une superficie d’environ 130.000 m² et plus de 3.000 stands, elle se distingue comme la foire organisée à la plus grande échelle, dans le centre d’exposition le plus grand et le plus moderne, et avec le plus grand nombre de participants.

L’événement est organisé en cinq grandes zones thématiques, chacune mettant en avant une facette de la vitalité économique et culturelle du pays : "Industrie, commerce, services – Prospérité d’automne", "Quintessence de la culture vietnamienne", "Quintessence de l’automne de Hanoï", "Automne du Vietnam – Couleurs et parfums du terroir", et "Automne familial".

Réunissant de nombreuses entreprises nationales et étrangères, cet événement devrait être le plus grand salon de promotion commerciale de l’année en Vietnam, contribuant à stimuler la consommation nationale, à promouvoir les marques vietnamiennes et à renforcer l’intégration économique internationale du pays.

VNA/CVN