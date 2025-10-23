Le Vietnam renforce son écosystème de cybersécurité

Le monde entre dans une phase d’accélération de la transformation numérique. La cybersécurité n’est plus seulement une ligne de défense technique, mais un rempart solide pour protéger les acquis que le Vietnam a obtenus dans son processus de numérisation nationale.

Le 25 octobre, le Vietnam accueillera la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), affirmant ainsi son rôle, sa position et son engagement à accompagner la communauté internationale dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité.

La transformation numérique, l’économie numérique et la société numérique ouvrent de vastes perspectives de développement pour les pays. Cependant, ces opportunités s’accompagnent de menaces de cybersécurité de plus en plus complexes, notamment des attaques contre les systèmes d’information critiques, le vol de données, les escroqueries technologiques et la désinformation.

Selon les prévisions des Nations Unies, la cybercriminalité pourrait causer des pertes économiques mondiales de 10.500 milliards de dollars en 2025, contre 3.000 milliards de dollars en 2015 - un montant supérieur au PIB de la plupart des grandes économies développées.

Au Vietnam, près de 50 % des agences et entreprises ont été victimes d’au moins une cyberattaque en 2024, selon le ministère des Sciences et des Technologies.

Les statistiques de la Direction de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité (A05 - ministère de la Sécurité publique) indiquent que, sur les huit premiers mois de 2025, plus de 1.500 escroqueries en ligne ont été enregistrées, causant des pertes de 1.660 milliards de dôngs.

Selon Vu Ngoc Son, chef du Département de recherche, de conseil, de développement technologique et de coopération internationale de l’Association nationale de cybersécurité, le danger majeur des cyberattaques réside dans leur capacité à se propager au-delà des frontières.

La participation active aux conventions internationales et la construction d’un écosystème de cybersécurité solide permettront de protéger l’infrastructure numérique, la confiance numérique et l’avenir numérique du pays. Le Vietnam a affirmé son rôle pionnier en étant choisi par l’ONU pour accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï.

En réponse à la Convention de Hanoï, l’Association nationale de cybersécurité a lancé la campagne "Pas tout seul" (Không Một Mình), ainsi que la campagne nationale "Lutte contre les escroqueries en ligne 2025" et la campagne de communication "Tous contre la fraude en ligne", de octobre à décembre 2025.

L’Association nationale de cybersécurité, en collaboration avec la Direction de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, organise également le concours "Étudiants et cybersécurité 2025" sur le thème "Sécurité et protection des données personnelles".

De nombreuses autres activités visant à renforcer la sensibilisation et les compétences en cybersécurité ont été déployées dans tout le pays.

En valorisant le rôle de l’Association, les entreprises membres ont mené des recherches, fait preuve d’innovation et maîtrisé de nombreuses technologies de cybersécurité. Un exemple notable est la société NCS, qui a annoncé le lancement de son écosystème de produits de cybersécurité. L’écosystème de produits de cybersécurité NCS ne se contente pas de fournir des solutions Make in Vietnam ; il poursuit également la mission de renforcer les capacités nationales et de bâtir une technologie de cybersécurité souveraine pour le Vietnam, contribuant ainsi au développement d’une industrie nationale de cybersécurité.

