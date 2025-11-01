Les EuroCham Business Awards 2025 font honneur à six entreprises

La Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a organisé jeudi 30 octobre à Hô Chi Minh-Ville un dîner de gala et la cérémonie de remise de prix 2025.

Photo : NLD/CVN

Cet événement a réuni des partenaires gouvernementaux, des investisseurs internationaux et des chefs d’entreprise afin de rendre hommage aux entreprises qui contribuent à la prochaine ère de croissance durable du Vietnam.

L’événement de cette année avait pour thème "Les ailes du changement", symbolisant le courage et la transformation nécessaires au progrès.

S’adressant à l’assemblée, Bruno Jaspaert, président d’EuroCham, a déclaré : "Un véritable changement exige de la résilience et un effort collectif. Alors que le Vietnam atteint de nouveaux sommets, la communauté d’affaires européenne est fière de l’accompagner dans ce voyage, contribuant à un Vietnam plus vert, plus fort et plus solidaire."

Delphine Rousselet, directrice exécutive d’EuroCham, a souligné : "En célébrant les entreprises de toutes tailles, nous affirmons que l’innovation et la durabilité ne se définissent pas par la taille, mais par l’esprit. Chaque entreprise honorée ce soir participe à la transformation collective du Vietnam."

Les EuroCham Business Awards 2025 ont adopté un format plus inclusif, avec deux catégories de prix : l’une pour les grandes entreprises et l’autre pour les petites et moyennes entreprises, reconnaissant ainsi que les entreprises de toutes tailles constituent l’épine dorsale de l’économie vietnamienne résiliente.

En conséquence, le prix Green Business of the Year a été décerné à De Heus Vietnam dans la catégorie des grandes entreprises et à Turn Green dans celle des PME.

Le prix Business Innovation Award a été remis à Becamex Group (grande entreprise) et à Many Touches JSC (PME), tandis que le prix Community Impact Award a été attribué à Carlsberg Vietnam (grande entreprise) et à Cicor Vietnam (PME).

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a réaffirmé l’engagement de la ville à soutenir les investisseurs étrangers et à promouvoir une croissance durable.

"EuroCham joue depuis longtemps un rôle essentiel de médiateur entre la municipalité et le monde des affaires européen, et nous restons déterminés à favoriser un environnement stable et transparent où les entreprises européennes peuvent prospérer et contribuer au développement du Vietnam", a-t-il déclaré.

VNA/CVN