Foire d'automne 2025

Une maquette en riz gluant du Centre national des expositions établit un record

Dans le cadre de la première Foire d'automne 2025, une maquette du Centre national des expositions réalisée à partir de 410 kg de le riz gluant à la momordique et 100 kg de haricots, a été reconnue comme un record vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Cette œuvre spectaculaire illustre une fusion créative entre la technique culinaire traditionnelle et une conception architecturale artistique moderne, marquant un temps fort de la foire.

Ce modèle réduit qui reconstitue le complexe d'exposition considéré comme le plus grand d'Asie du Sud-Est et l'un des dix plus vastes au monde, a bénéficié du conseil technique de l'artisane culinaire Trân Thi Hiên Minh et de la section des chefs professionnels de Saïgon. Il a été réalisé par l'équipe de chefs de Lac Hông Palace à Hai Phong.

Élaborée à l'échelle 1:10 (environ 1,8 m de long, 2 m de large et 80 cm de haut), la maquette a nécessité trois jours de travail. Le corps principal a été façonné à partir de 410 kg de riz gluant à la momordique cuit avec du riz gluant rond (Nếp cái hoa vàng), tandis que les détails complexes comme les motifs, les dômes et le paysage environnant ont été méticuleusement sculptés à la main avec 100 kg de haricots verts et blancs. L'œuvre reproduit fidèlement la structure réelle avec une esthétique et une sécurité alimentaire garanties.

L'établissement de ce record a eu lieu lors du Festival gastronomique "Thu my vi - Cheer Fest 2025" qui se tient du 26 octobre au 4 novembre. Les visiteurs peuvent y déguster une palette de spécialités des 34 provinces et villes vietnamiennes, ou se joindre au "Cheer Fest" avec ses grillades internationales et plus de 100 saveurs de bières artisanales, animés par des chefs renommés tels que Benoit Leloup, Benoit Chaigneau, Pham Tuân Hai ou Trân Thi Hiên Minh.

Au-delà de l'espace gastronomique, la Foire d'automne 2025 propose plus de 130.000 m² de shopping avec des milliers de produits allant de l'industrie, l'agriculture, au commerce et au tourisme, incluant des spécialités régionales et des produits OCOP (À chaque commune, son produit).

Organisée par les ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le Comité populaire de Hanoï, cette première édition de la Foire d'automne 2025 se positionne comme un "super-festival d'expériences". Elle se clôturera le 4 novembre.

VNA/CVN