Fêter la Journée du livre et de la culture de la lecture avec Nguyên Nhât Anh

Photo : TN/CVN

La 3e édition de la Journée vietnamienne du livre et de la lecture (21 avril) est célébrée cette année du 15 avril au 1er mai. Ses activités sont plus diversifiées, avec une organisation moderne qui suit la tendance des plateformes technologiques et de la transformation numérique, telles que les salons du livre en ligne, les transactions dématérialisées, la promotion du livre et de la lecture dans les journaux électroniques et sur les réseaux sociaux.

En plus des événements traditionnel tels que l'organisation de semaines du livre, de foires et de mois de publication, les éditeurs et les établissements d'impression et de distribution sont également encouragés à créer des canaux de distribution en ligne, combinés aux réseaux sociaux et aux plateformes de commerce électronique.

La Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture, organisée chaque année depuis 2022, est considérée comme un festival pour les amateurs de livres, contribuant à diffuser la valeur des livres ainsi que la culture de la lecture dans la communauté.

Des livres aux films

Nguyên Nhât Anh a commencé à écrire en 1984 et est reconnu pour son style simple et facilement compréhensible par les enfants. Il a écrit plus de 80 romans et recueils de nouvelles.

Photo : TH/CVN

Ses œuvres les plus vendues dans les années 1990, telles que Kính vạn hoa (Kaléidoscope) et Thằng quỷ nhỏ (Le petit diablotin), sont toujours populaires aujourd'hui. L'ouvrage Cô gái đến từ hôm qua (La fille venue d'hier), paru en 1995, reste l'un des livres pour enfants les plus vendus du pays, et l'Université d'État de Moscou l'a inclus dans le programme des étudiants de langue vietnamienne en 2014.

En 2007, son livre Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ (Donne-moi un billet pour l'enfance) connaît un succès et se vend à plus de 20.000 exemplaires dans les premières semaines de sa sortie.

Nguyên Nhât Anh a remporté le Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est décerné par la famille royale thaïlandaise en 2010. Son œuvre a été traduite en thaï et publiée par les Éditions thaïlandaises Nanmee Books. En 2020, l'écrivain Nguyên Nhât Anh s'est vu remettre le Grand Prix "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier grillon), un prix réservé à la littérature enfantine organisé annuellement par le journal Thể Thao & Văn hóa (Sports & Culture) de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Beaucoup de ses livres ont été adaptés en films, tels que Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Je vois les fleurs jaunes sur l'herbe verte) et Mắt biếc (Yeux rêveurs), et ont remporté les meilleurs prix dans des festivals de films locaux et internationaux.

Cette année verra deux nouveaux films adaptés des œuvres de Nguyên Nhât Anh, Ngày xưa có một chuyện tình (Il était une fois une histoire d'amour) et Kính vạn hoa.

Thuy Hà/CVN