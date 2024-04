Hanoï célèbre la Journée du livre et de la culture de la lecture 2024

Une série d'activités sera organisée à Hanoï pour célébrer la Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture 2024.

La cérémonie d’ouverture, prévue mercredi 17 avril au Temple de la Littérature de Hanoï, sera retransmise en direct sur le canal de la Radio-Télévision de Hanoï.

Dans ce cadre, plusieurs événements sont prévus, avec la participation de près de 60 éditeurs.

Le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiêm organisera une fête du livre sur le thème "Nourrir le savoir - Créer l'avenir" dans la rue des livres de la capitale, qui relie les rues Hai Bà Trung et Ly Thuong Kiêt.

En outre, des séminaires, des rencontres avec des auteurs, des événements de présentation de livres et des programmes de performances artistiques seront organisés, dans le but d'offrir aux lecteurs et aux visiteurs une variété d'expériences.

La Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture, organisée pour la première fois en 2022, est un rendez-vous des amateurs de livres, contribuant à diffuser la valeur des livres ainsi que de la culture de la lecture dans la communauté.

VNA/CVN