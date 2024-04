Encourager la lecture chez les jeunes

Le 21 avril de chaque année a été approuvé par l'Assemblée nationale comme la Journée du livre du Vietnam. En écho à cet événement, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et le ministère de l'Information et de la Communication ont lancé à Hanoï un appel de lecture parmi les jeunes.

Photo : HNM/CVN

Consciente de l'importance du livre et de la lecture, en 1995, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, les sciences et la culture (UNESCO) a lancé la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le 23 avril. Au Vietnam, le 21 avril de chaque année a été approuvé par l'Assemblée nationale comme la Journée du livre du Vietnam. Ce sont des décisions importantes pour affirmer la place et le rôle indispensable du livre dans la vie sociale.

Lors d'un événement visant à encourager la lecture parmi les jeunes, co-organisé le 19 avril à l'Institut de technologies des postes et des télécommunications (Hanoï) par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et le ministère de l'Information et de la Communication, le vice-ministre Nguyên Thanh Lâm a souligné : "La Journée de la lecture pour les jeunes vise à les sensibiliser à l'importance de lire pour améliorer leurs connaissances, développer leur réflexion et cultiver leur personnalité".

Photo : VTV/CVN

Selon les données du ministère de l'Information et de la Communication, au Vietnam, seulement 30% des gens lisent des livres régulièrement, 26% n'en lisent pas et 44% qu'occasionnellement. Cependant, jusqu'à 70% des personnes utilisent Internet, ce qui est l'un des meilleurs taux au monde.

Malgré le lancement régulier de mouvements de lecture, selon les statistiques, le Vietnamien moyen ne lit que quatre livres par an, dont 2,8 manuels scolaires. Le niveau de lecture des Vietnamiens est bien inférieur à celui des autres pays. Les Singapouriens lisent en moyenne 14 livres par an et les Japonais, 20.

E-books

La transformation numérique change progressivement l’approche de la lecture.

La lecture en ligne présente de nombreux avantages. Les lecteurs peuvent facilement échanger des informations, faire des commentaires et donner leur avis à l'écrivain ou entre eux. Il s'agit également du canal publicitaire le plus rapide pour présenter des livres au public.

Photo : HNM/CVN

Pour s'adapter à la transformation numérique, de nombreux éditeurs ont publié des livres électroniques. Les œuvres en papier et les livres électroniques coexistent et se développent côte à côte, offrant aux lecteurs davantage d’expériences.

Les éditeurs ont de plus en plus de possibilités de promouvoir les livres littéraires, augmentant ainsi le nombre de livres traduits à l'étranger pour répondre aux besoins des lecteurs. La création de chaînes de magasins et de bibliothèques électroniques contribue à augmenter les revenus et à diffuser la culture de la lecture auprès du public.

Également présent lors de la cérémonie de lancement, Nguyên Minh Triêt, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et président de l'Association des étudiants vietnamiens, a demandé à l'Union d'élaborer des programmes et des plans de sensibilisation de ses membres et des enfants sur l'importance de lire régulièrement.

"Partageons de bons livres et des informations utiles. Lire est le moyen le plus rapide et efficace d'enrichir ses connaissances et progresser vers le succès", a souligné M. Minh Triêt.

Thao Nguyên/CVN