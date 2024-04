Le Salon du livre promeut la culture de la lecture parmi les étudiants vietnamiens en Russie

Une fête du livre a eu lieu le 21 avril à Moscou en écho à la Journée culturelle du livre et de la lecture au Vietnam, créant une opportunité pour la communauté vietnamienne en Russie de se rencontrer, d'échanger des livres et de promouvoir la culture de la lecture.

Photo: VNA/CVN

L'événement visait également à mobiliser des fonds pour construire des écoles pour les étudiants défavorisés des zones montagneuses au cours de la période 2023-2024.

À cette occasion, les élèves et étudiants ont eu la chance d'interagir et d'échanger les œuvres qu'ils aiment le plus, acquérant ainsi des connaissances plus intéressantes et utiles.

En outre, l'événement, à travers des activités de lecture et de recherche, vise également à éveiller l'esprit de solidarité et de patriotisme de tous les citoyens vietnamiens.

