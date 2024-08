À Hanoï, splendeurs et mystères du Champa en leurs miroirs

Photo : VNA/CVN

Des dizaines d’objets anciens précieux sont exposés dans une exposition temporaire au Musée national d’histoire du Vietnam à Hanoï, mettant en lumière plus de 60 objets en or et en argent, représentatifs de la culture Champa, dont la plupart sont exposés au public pour la première fois.

Intitulée "Báu Vật Champa - Dấu Ấn Thời Gian" (Trésors du Champa - Empreintes du temps), l’exposition met en lumière plus de 60 objets précieux, fabriqués en or et en argent, aux XVIIe et XVIIIe siècles, représentatifs de la culture Champa, dont la plupart sont exposés au public pour la première fois.

Le Champa, un ancien royaume qui a prospéré de 192 à 1832, occupait autrefois la région qui constitue aujourd’hui le Centre du Vietnam. Son riche héritage culturel a été façonné par un mélange captivant d’influences indiennes et javanaises, entrelacées avec des créations uniques du Champa. Parmi ses réalisations artistiques, trois styles distincts se distinguent, notamment le My Son, le Dông Duong et le Tháp Mâm.

De nombreuses ruines de temples et vestiges sculpturaux subsistent encore aujourd’hui, servant de preuve tangible que l’hindouisme et le bouddhisme dominaient comme religions principales dans l’ancien royaume.

Le Champa a connu son apogée au cours des IXe et Xe siècles. Cependant, après le XVe siècle, le royaume du Champa a connu un déplacement progressif vers le Sud, accompagné de changements transformateurs.

En particulier, de 1692 (lorsque le seigneur Nguyên a établi la principauté de Thuận Thành sur le territoire du Champa) jusqu’en 1832 (lorsque le Champa a officiellement fusionné avec le Dại Nam, un ancien nom de l’actuel Vietnam) sous l’empereur Minh Mang, l’attention des érudits aux aspects historiques, culturels et artistiques du Champa est restée relativement limitée.

C’est la raison pour laquelle le Musée national d’histoire du Vietnam a collaboré avec l’Association du patrimoine culturel du Vietnam et le collectionneur d’antiquités Dào Danh Duc pour sélectionner plus de 60 objets typiques de cette période historique à présenter au public.

L’exposition est divisée en deux sections : l’une présentant des statues religieuses et des antiquités sacrées et l’autre mettant en valeur les bijoux et les objets imprégnés à la fois d’une signification religieuse et d’une autorité royale.

Dans la première partie de l’exposition, les visiteurs découvriront un ensemble captivant de statues représentant le dieu Shiva, le dieu à tête d’éléphant Ganesh, le Bouddha serein, le bodhisattva compatissant Avalokitesvara, ainsi que le linga sacré, le yoni et le kosa linga, tous fabriqués en or et en argent ornés de pierres précieuses.

La deuxième section dévoile une gamme éblouissante de bijoux et d’objets royaux du Champa. Parmi ces trésors figurent des boucles d’oreilles, des bagues, des colliers, des épingles à cheveux, des peignes, des bracelets et des ceintures. Ces pièces portent notamment des symboles complexes ancrés dans les croyances religieuses et traditionnelles du Champa. Les divinités hindoues - Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh - occupent le devant de la scène, aux côtés de créatures vénérées comme le taureau sacré Nandin, l’oiseau divin Garuda et le dieu serpent Naga.

Le Musée national d’histoire du Vietnam présente cette exposition avec un double objectif : permettre aux visiteurs locaux et étrangers de s’émerveiller devant de précieuses pièces historiques, culturelles et artistiques du passé méconnu du Champa, et d’approfondir leur compréhension de ce riche patrimoine.

L’exposition est ouverte au public jusqu’à la fin octobre 2024.

VNA/CVN