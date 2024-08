Hanoï : diverses activités pour célébrer la Fête nationale

Concrètement, il a organisé du 23 au 25 août une fête des cadeaux touristiques de Hanoï dans la rue piétonne Trân Nhân Tông, en plein centre de la capitale.

Ensuite, le Service du tourisme organisera un programme intitulé "L’áo dài relie le tourisme et le patrimoine de Hanoï", de 05h30 à 9h00 le 1er septembre au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï et dans plusieurs rues des arrondissements de Ba Dinh, Hoàn Kiêm et Long Biên.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Service du tourisme remettra 28.000 cadeaux aux visiteurs rendant hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

De plus, dans les localités, les zones et les attractions touristiques de la capitale, plusieurs programmes et activités remarquables auront lieu, notamment la disponibilité des espaces piétonniers et de ses environs autour du lac Hoàn Kiêm à partir de 19h00 le 30 août à minuit le 3 septembre et des rues piétonnières du Vieux Quartier de 19h00 à minuit tous les jours du 30 août au 3 septembre.

Pour célébrer la Fête nationale, sont également prévues de nombreuses activités dans les sites touristiques, les centres commerciaux au centre-ville et dans les districts de la banlieue de la capitale.

VNA/CVN