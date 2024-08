Le Musée d’histoire national reçoit une statue de la déesse Durga rapatriée du Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Le rapatriement de la statue est le résultat d'une coopération entre le Vietnam, les États-Unis et le Royaume-Uni.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a déclaré que le rapatriement de la statue était une des activités notables de la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1973-2023), ainsi qu'un événement marquant des dix ans de l'établissement des relations de partenariat stratégique intégrale Vietnam - États-Unis (2013-2023).

Le rapatriement de la statue est aussi le fruit de la coopération et du partage d'informations depuis de nombreuses années ainsi que des efforts du Vietnam et d’autres pays concernés, notamment les États-Unis, dans l’esprit de respect des traités internationaux, dont la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, a ajouté le vice-ministre.

L'ancienne statue d'origine vietnamienne, qui a fait l'objet d'un trafic illégal vers les États-Unis, fait 191 cm de long et pèse 101 kg, représentant l'image de la déesse hindoue Durga à quatre bras, datant du 7ème siècle. Son état actuel reste relativement intact.

Plus tôt en septembre 2023, la state a été remise à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et a été conservée à Londres. En février 2024, elle a été transportée au Vietnam.

VNA/CVN