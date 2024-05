Fête du Village de Sen 2024 à Nghê An

Du 11 au 19 mai se déroule à Nghê An (Centre) la Fête du Village de Sen (Lotus) 2024, dans ce pays natal du Président Hô Chi Minh en l’honneur de son 134 e anniversaire.

Photo : VNA/CVN

Elle propose diverses activités culturelles et sportives, notamment un festival de chant avec la participation de plus de 600 artistes venus de 20 troupes de différents districts et bourgs.

Il s’agit aussi des cérémonies d’offrande d’encens et de fleurs, de présentation des mérites de la population à l’Oncle Hô dans les différents mémoriaux de la province qui lui sont dédiés. Sans oublier une exposition de photos, des spectacles de rue, des démonstrations de la police montée...





Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : NDEL/CVN

Photo : NDEL/CVN

Dan Thanh/CVN