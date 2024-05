La beauté vietnamienne couronnée Miss Petite Global Asia 2024

Photo : Nguyên Xuân Huy/CVN

Créé en 2020, le concours de beauté est dédié aux femmes mesurant moins de 168 cm et vise à encourager les femmes du monde entier à briser les stéréotypes sur la beauté et à promouvoir les valeurs d'éducation en créant un environnement réussi grâce à la créativité et à l'innovation.

Lê Trang Ngân a déclaré qu'elle s'était sentie surprise, heureuse et fière de remporter le titre, après tout le travail acharné et les efforts qu'elle a déployés pour préparer la compétition.

"Je me sens toujours aussi nerveuse qu'hier", a écrit Lê Trang Ngân sur sa page Facebook. "Je sais que j'ai encore de nombreux défauts, alors représenter le Vietnam dans la compétition internationale, c'était comme un rêve devenu réalité pour moi. Recevoir le titre de Miss Petite Global Asia 2024 est quelque chose que je n'aurais jamais cru arriver".

En plus du titre de Miss Petite Global Asia 2024, la représentante vietnamienne figurait également dans le top dix pour les costumes nationaux et dans le top cinq pour les meilleures vidéos d'auto-présentation.

Lê Trang Ngân est née à Hanoï en 1997 et pèse 40,5 kg et mesure 74-57-86 cm. Elle a été première finaliste du concours Miss Petite Vietnam 2023.

Dans sa vidéo d'auto-introduction au concours, Lê Trang Ngân a fait forte impression en portant un ao dài blanc (robe traditionnelle vietnamienne) tout en conduisant une moto dans les rues de Hanoï et en parlant vietnamien et anglais. Des monuments célèbres et des plats typiques vietnamiens ont été intégrés à la vidéo pour présenter le pays à un public international.

La grande finale de Miss Petite Global 2024 a eu lieu en Malaisie le 11 mai, avec plus de 20 candidates de divers pays et territoires du monde.

VNA/CVN