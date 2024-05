Bà Ria - Vung Tàu : bientôt le Festival de la mer et des îles du Vietnam

>> Le Festival de la mer de Nha Trang - Khanh Hoà prévu en juin

>> L’ao dài vietnamien à l’honneur au Festival de la mer de Nha Trang

>> Ouverture du Festival de la mer de Nha Trang - Khanh Hoà 2023

Photo : VNA/CVN

L’événement sera organisé par le Fonds de travail social du Héros des forces armées populaires Phan Trong Binh, en coopération avec le Comité populaire de la province de Bà Ria - Vung Tàu et d'autres ministères et services compétents. Il vise à présenter, honorer et préserver les régions côtières et à stimuler les activités touristiques nationales et internationales au Vietnam.

Lors d'une conférence de presse tenue le 10 mai dans la ville de Vung Tàu, Trân Dinh Khoa, secrétaire du Comité municipal du Parti, a précisé qu’il s’agirait de la première édition de ce festival organisé à Vung Tàu et qu’il serait de la plus grande ampleur jamais réalisée. "Ce sera non seulement une opportunité pour les 28 provinces côtières de se réunir à Bà Ria - Vung Tàu pour promouvoir les atouts locaux, mais également une occasion toute particulière pour la ville de Vung Tàu", a-t-il souligné.

Photo : CTV/CVN

"Pendant les vacances du 30 avril au 1er mai, le nombre de voyageurs à Vung Tàu était estimé à près de 294.000. Si la météo est favorable, ce sera une bonne occasion d’attirer un grand nombre de visiteurs, permettant une augmentation des recettes touristiques de la province", a déclaré M. Khoa.

Nguyên Xuân Binh, vice-président du Fonds Phan Trong Binh, a pour sa part indiqué que l'événement contribuerait à promouvoir la fierté et l'amour pour la Patrie, tout en prenant soin de la vie matérielle et spirituelle des pêcheurs, des soldats et des forces chargées de protéger la souveraineté sacrée de la mer et des îles du pays.



Divers programmes prévus

La programmation du Festival de la mer et des îles du Vietnam - Vung Tàu 2024 est composée de divers événements et activités adaptés aux intérêts de la majorité du public. Spectacles, défilés, musique, danse, sport, culture et cuisine seront au rendez-vous.

Photo : Truong Giang/CVN

La soirée de performances artistiques "Désir des parcours maritimes" sera animée par de nombreux artistes célèbres tels que My Linh, Hô Ngoc Hà, Phuong Linh, Trong Hiêu, Dào Tô Loan, Nguyên Ngoc Anh, Phuong My Chi, ainsi que près de 600 danseurs, acteurs et artistes. Le tout sera diffusé en direct sur la chaîne de télévision nationale VTV1 et relayé par la Télévision de Bà Ria - Vung Tàu.

Également au programme, une foire gastronomique avec 200 stands de nourriture et 100 stands de spécialités locales provenant de 28 villes et provinces du pays. Un espace où l'on pourra non seulement profiter de la quintessence culinaire vietnamienne, mais qui contribuera aussi à promouvoir la culture culinaire unique de chaque région.

De nombreuses autres activités sont également prévues, notamment le mini-spectacle "The Luminous Harmony Show" (Spectacle de l'harmonie lumineuse), des performances de yoga, le défilé "La mer et les îles du Vietnam" et le défilé d’áo dài (robes traditionnelles des Vietnamiennes).

Truong Giang/CVN