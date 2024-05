Cirque vietnamien - spectacle de magie japonaise pour le public de Hanoï

>> Le Festival international du cirque 2022 se termine à Hanoï

>> Cirque : Quôc Co et Quôc Nghiêp réalisent un record Guiness en Italie

>> Efforts pour faire connaître le cirque vietnamien au monde

>> Un spectacle de classe mondiale au Sun World Bà Nà Hills dévoilé

Photo : Comité d'organisation/CVN

Selon Tông Toàn Thang, directeur de la VCF, cet événement, coorganisé par la VCF et Zenpro Corporated Inc du Japon, a pour but de présenter et de promouvoir les cultures vietnamienne et japonaise.

Le "Ninja Magic Show" mettra en scène deux célèbres artistes illusionnistes japonaises, Ai et Yuki, qui ont précédemment performé à Las Vegas, aux États-Unis, aux côtés de l'actrice Hideomi Saiba et de trois musiciens japonais.

Tông Toàn Thang a indiqué que ces musiciens joueront en direct sur la scène du Cirque central, démontrant simultanément plusieurs mouvements d'artistes martiaux japonais, les samouraïs. Les artistes illusionnistes japonaises incarneront les légendaires guerriers Ninja, tandis que les artistes vietnamiens présenteront des numéros avec des singes et des chevaux. Cette collaboration devrait offrir au public des choses nouvelles et passionnantes.

Le jeune public aura l'opportunité d'apprécier la musique, l'art, le style et les détails subtils de la culture japonaise, présentés par les artistes japonaises au cours du spectacle, a-t-il ajouté.

Huit représentations sont prévues au Vietnam les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 mai. Celle du 24 mai sera gratuite pour les enfants handicapés.

VNA/CVN