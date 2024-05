Hô Chi Minh-Ville

"Aiguille et fil" dans le tableau de Hoàng Dang Nghiêm

L'exposition "Đường kim mũi chỉ" (Aiguille et fil) de Hoàng Dang Nghiêm présente 22 belles œuvres à la recherche de la notion de connexion entre les matériaux et la peinture.

L'exposition "Aiguille et fil" organisée par Art Key s'ouvrira à 18h00 le 13 mai et durera jusqu'au 31 mai 2024, au Blanc de Blancs (83-85 Nguyên Huê, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville).

À première vue, on a l'impression que Hoàng Dang Nghiêm a cousu des morceaux de tissu anciens et nouveaux selon la disposition souhaitée, puis a ajouté plus de détails, vaporisé les mots et teint les tissus. Les fils en relief peuvent être existants ou cousus, tout cela étant la propre intention de l'auteur. En outre, il utilise également des techniques de mosaïque, de gravure et d'adhésion de nombreux autres matériaux pour créer une surface en relief ou en creux pour ses œuvres.

On peut appeler cela une œuvre en matériaux synthétiques, mais en fait, Hoàng Dang Nghiêm recherche un concept de connexion entre les matériaux et les textures. C'est bien plus important. Car il s’agit d’un concept, d’un état d'indifférence et d'ambiguïté dans l'identité de la peinture vietnamienne moderne depuis longtemps.

Pour les pays développés également, trouver un nouveau matériau pour les beaux-arts est aussi important que trouver un nouveau langage, de nouvelles histoires, de nouveaux matériaux.

Les couleurs que Hoang Dang Nghiêm a choisi de teindre sur toile proviennent de nombreuses sources, mais principalement des couleurs des racines forestières du peuple H'mông à Sa Pa, Ba na et Co tu dans les hauts plateaux... En outre, il en a également prélevé auprès des minorités ethniques du Laos. C'est peut-être accidentel, mais les résultats superficiels montrent que de nombreuses œuvres de Hoàng Dang Nghiêm sont une combinaison de l'esprit de mythologisation avec des signes, des symboles, des expressions, des concepts et du minimalisme.

Parlant de son concept, Hoàng Dang Nghiêm a déclaré : "Chaque point est une connexion, une guérison, un battement de cœur, une respiration. Réparer les fractures des fils croisés. Guérir les fissures de l'âme. Apprécier les valeurs restantes".

Hoàng Dang Nghiêm est né en 1974 dans une famille dont le père est un peintre très célèbre Hoàng Dang Nhuân (1942-2021). Il sait dessiner dès son plus jeune âge, mais lorsqu'il grandit, il choisit la voie de l'architecture et du design d'intérieur. Mais ensuite la peinture l'a captivé et retenu. Le 21 juin 2020, au Secret Studio (province de Thua Thiên Huê au Centre), il a tenu sa première exposition personnelle intitulée Nghiêm.

Lorsqu'il est revenu à la peinture, il voulait trouver quelque chose de différent et de plus unique, c'est pourquoi il a finalement fait des recherches et réalisé des peintures avec de la toile de jute teinte.

L'exposition est divisée en quatre thèmes principaux : “Đường kim mũi chỉ” (Aiguille et fil), “Cát bụi vẫn còn” (Restes de poussière), “Hàn gắn” (Guérison) và “Vá khâu những tàn tích” (Réparer des ruines). Avec diligence et recherche approfondie, il a choisi de trouver des sacs en toile de jute sur les marchés, puis de les laver, de les tremper dans des conservateurs, puis de les teindre selon ses propres souhaits. Parfois, à certains endroits, il écrit même des lettres comme celles imprimées sur l'emballage, dans lesquelles il enferme un contenu ayant des implications existentielles, souvent des paroles qui éveillent ses sentiments sur la guerre, sur le destin ou l'environnement.

Texte et photos : Minh Thu/CVN