Des "librairies du printemps" à Dak Lak

Direction Dak Lak, une province des hauts plateaux du Centre, où les organisations culturelles et humanitaires rivalisent d’initiatives pour enrichir la vie culturelle des enfants des villages lointains et reculés. L’une de ces initiatives consiste à apporter des livres à ces enfants…

Photo: VOV/VNA/CVN

Dans l’enceinte du collège Tô Vinh Diên, sous les feuillages, un groupe d’élèves lisent à côté d’un camion jaune baptisé "Librairie du printemps". La chaleur accablante, le chant bruyant des cigales et le brouhaha des alentours semblent n’avoir aucun effet sur leur concentration.

H’Somi Mlô, élève en 5e, vient de lire le recueil de poèmes Vis une vie d’herbe. Elle écrit ses réflexions sur un morceau de papier qu’elle remet au tuteur chargé d’accompagner les élèves dans cette séance de lecture, qui lui plaît beaucoup.

"J’adore cette librairie qui propose tellement de livres intéressants à lire. C’est bien pour nos études, et c’est aussi très divertissant", partage H’Somi Mlô.

H’Somi Mlô et ses camarades peuvent non seulement lire et se voir offrir des livres, mais ils sont également invités à jouer aux échecs, à dessiner, à modeler des figurines en pâte ou encore à fabriquer des couvertures de livre en papier carton…

L’histoire remonte à 2020, quand la société Bô Công Anh, basée à Buôn Ma Thuôt, chef-lieu de la province de Dak Lak, a eu l’idée de collaborer avec des bienfaiteurs pour apporter des livres aux enfants des villages lointains et reculés de la province. Leur projet avait pour nom "La librairie rentre au village". Après deux ans, les promoteurs du projet ont décidé d’utiliser un petit camion somptueusement décoré pour transporter toutes sortes de livres, de cadeaux et de jouets dans tous les coins de la région, dans la province de Dak Lak, mais aussi vers les zones reculées des provinces voisines de Gia Lai, Kon Tum et Dak Nông.

Baptisé "Librairie du printemps", ce camion a desservi une cinquantaine d’écoles, donnant à 15.000 élèves l’occasion de lire des livres et de participer à des activités de divertissement. 12.000 livres ont été offerts aux écoles concernées, comme nous l’indique Pham Khanh My, la responsable du projet.

"Pour encourager les enfants à lire, nous avons préparé des cadeaux. Nous leur demandons d’écrire leurs réflexions sur un morceau de papier après avoir lu un livre. Lors qu’ils nous remettent ce morceau de papier, nous leur distribuons un cadeau, ça peut être un carnet, un stylo ou un livre", fait-elle savoir.

La "Librairie du printemps" n’est qu’une des initiatives visant à développer la culture de la lecture sur les hauts plateaux du Centre. Dès 2017, le Comité populaire de la province de Dak Lak a promulgué un plan d’action dont l’objectif est qu’en 2030, toute la population ait pris l’habitude de lire et acquis le savoir-faire nécessaire pour accéder à l’information et l’utiliser au mieux dans sa vie, ses études et son travail. Ngô Trung Vinh, chef du bureau Culture et Information du district de Krông Put, nous en dit plus.

"En collaboration avec les collectifs et notamment avec les écoles, nous organisons des journées du livre. Nous proposons également d’autres activités en lien avec les livres, telles que des installations de livres, afin de susciter de l’intérêt des jeunes pour la lecture", indique-t-il.

Truong Hoài Anh, directeur du Service de l’information et de la communication de la province de Dak Lak, mise de son côté sur la lecture en ligne.

"En cette période de l’industrie 4.0, nous encourageons la population à lire non seulement les livres en papier, mais aussi en version numérique. L’administration publique à tous les niveaux doit s’impliquer pour que la lecture devienne une habitude pour tous et que notre société devienne vraiment une société apprenante", déclare-t-il.

Photo : VOV/VNA/CVN

La province de Dak Lak ne cesse d’étoffer son réseau de bibliothèques, avec des librairies spécialisées dans la vulgarisation de la loi, des librairies installées aux postes communales et aux postes de garde-frontière, ainsi que des bibliothèques ambulantes allant dans chaque village, chaque école…

De plus en plus de collectifs et d’entreprises se joignent à cette cause, contribuant à instruire et à enrichir la vie culturelle des populations des zones les plus reculées.

VOV/VNA/CVN