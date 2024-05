Bientôt la Journée mondiale de l'Afrique

Les ambassades des pays africains au Vietnam organiseront ensemble, le 24 mai, la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique dans le but de promouvoir la culture, les traditions et le développement socio-économique de ce continent.

L'événement a été dévoillé lors d'une conférence de presse, tenue le 15 mai à la résidence de l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, rue Dang Thai Mai, arrondissement de Tây Hô, à Hanoï.

Le point presse a réuni différents diplomates au Vietnam, à savoir : Jamale Chouaibi, ambassadeur du Maroc, Vuyiswa Tulelo, ambassadrice de la République d'Afrique du Sud, Joseph John Gargadi, chargé d'affaires par interim de l'ambassade du Niger, et Genoveva Elias Bene, conseillère à l'ambassade du Mozambique.

La Journée mondiale de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai dans le monde entier, est une occasion importante de commémorer la fondation de l'Organisation de l'unité africaine, le 25 mai 1963, en tant que précurseur de l'Union africaine. Cette journée offre l'occasion de vanter les réalisations socio-économiques du continent et de mettre en valeur ses diverses et riches cultures, ainsi que les opportunités qu'il a à offrir.

Aujourd'hui, l'Afrique se présente comme une terre d'opportunités dotée d'un vaste potentiel de croissance économique et de développement. C'est aussi la terre de la diversité.

Ses potentiels économiques sont indéniables. Le continent devrait maintenir une croissance annuelle moyenne supérieure à 4,3%. La croissance annuelle des investissements en Afrique a atteint 11% et les industries manufacturières devraient atteindre 930 milliards d'USD. Les vastes ressources naturelles et agricoles de l'Afrique renforcent encore ses perspectives économiques. Le continent abrite 60% des terres arables incultes de la planète et 30% des réserves mondiales de minéraux. Il possède également 10% du gaz naturel mondial.

Au vu de ces chiffres impressionnants, il n'est pas surprenant que le continent africain soit devenu une plaque tournante pour plusieurs partenaires internationaux. L'Afrique affirme progressivement son rôle de moteur de croissance de l'économie mondiale.

La célébration de la Journée de l'Afrique par le Groupe des ambassades africaines sert également de rappel des perspectives prometteuses du partenariat entre les pays africains et le Vietnam, compte tenu d'énormes potentiels économiques qu’ils possèdent. C'est aussi un témoignage des principes d'unité, de solidarité et de coopération. En renforçant la collaboration, en partageant les connaissances et en relevant des défis communs, les pays africains et le Vietnam peuvent forger un monde plus prospère et plus inclusif qui profite à tous.

Selon Jamale Chouaibi, ambassadeur du Maroc au Vietnam, la célébration permettra de présenter les traditions variées du continent, notamment les différentes cuisines des pays africains. L'événement sera présidé par huit ambassades au Vietnam : celles d'Algérie, d'Angola, d'Égypte, de Libye, du Maroc, du Mozambique, du Niger et de la République d'Afrique du Sud.

Texte et photo : Mai Quynh/CVN