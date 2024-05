Une fête des lumières prévue dans le cadre du Festival de Huê 2024

Suite au succès de l’événement Huế by light – The live show, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et le Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê ont souhaité présenter la "Fête des lumières", un parcours de nuit, au sein de la Citadelle impériale de Huê où sont installées 12 œuvres lumineuses et sonores.