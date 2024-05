Des légendes folkloriques vietnamiennes adaptées au théâtre

Ngày xua (Autrefois), est une pièce de théâtre qui s’inspire de quatre légendes et contes de fée vietnamiens remontant à 300 ans avant Jésu-Christ. Mis en scène par une équipe d’artistes franco-vietnamiens, la pièce sera présentée au public hanoïen en septembre prochain, mais aussi dans d’autres grandes villes et provinces vietnamiennes, et notamment dans le cadre du Festival de Huê 2024.

Actuellement, les acteurs répètent avec enthousiasme pour les premières représentations. Autrefois est donc une adaptation théâtrale de quatre célèbres contes qui sont extraits du livre Đầm Nhất Dạ và các truyền thuyết khác của Việt Nam (Le marais de Nhât Da et autres contes vietnamiennes) de Trân Huy Minh. Il s’agit des contes Thân tru troi (Dieu créateur) qui décrit la naissance de l’univers, de Sự tích cây nêu (La légende de la perche rituelle) qui raconte les coutumes traditionnelles du Têt, de Con rồng cháu tiên (Les enfants du Dragon et de la Fée) qui parle des origines du peuple vietnamien, et de Sự tích trầu cau (La légende du bétel et des noix d’arec) qui illustre la relation fondamentale entre les humains et la nature. Le mélange de ces quatre histoires promet d’emmener les spectateurs dans un voyage haut en couleur, passionnant et unique, comme nous l’indique le metteur en scène français, Quentin Delorme.

"Tout en respectant sa dramaturgie, chaque conte a été réécrit dans une dimension théâtrale pour être confronté à toutes les phases de la création. Certaines étapes de notre adaptation passent par de l’improvisation et de la mise en abyme théâtrale. L’écriture est ainsi encore retravaillé et elle sera approfondie lors des répétitions", nous dit-il.

Toujours selon Quentin Delorme, l’idée est de créer une œuvre mêlant les rituels de culte des ancêtres au Vietnam et l’esthétique contemporaine mondiale. Le spectateur s’y retrouvera forcément, qu’il soit vietnamien, français ou étranger, enfant ou adulte…

Si l’histoire de l’origine et du cataclysme, Dieu créateur, apporte un nouvel éclairage sur la théorie du Big Bang, qui est le modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l’Univers, La légende de la perche rituelle utilise quant à elle des images poétiques. Dans Les enfants du Dragon et des divinités, qui relate les origines mythiques du peuple vietnamien, le metteur en scène utilise des marionnettes. La légende du bétel et des noix d’arec est quant à elle basée sur des éléments de la tragédie grecque. Quentin Delorme souhaite apporter au public une forme de théâtre très innovante…

"Sur scène, on a des tissus suspendus, des projections au-dessus de marionnettes géantes ou des acteurs sortant de tout côté en prenant compte la dimension verticale. Avec tous ces éléments, la scène devient matière cosmique qui se transforme et donne naissance à des histoires légendaires du Vietnam", explique-t-il.

La musique et les effets sonores seront utilisés pour mettre en valeur les légendes et les rendre plus vivantes et plus engageantes. Toujours dans un esprit d’échange culturel, les musiciens seront présents sur scène et joueront des instruments de musique d’Asie et d’Europe. Un narrateur et des musiciens raconteront des histoires en français à travers le chant, tandis que les acteurs sur scène parleront en vietnamien. Des idéogrammes seront également utilisés afin de faire le lien entre le passé et le présent.

Quentin Delorme se spécialise dans les productions de théâtre de rue, mais aussi dans l’adaptation de contes. Il a remporté le prix "Jeune talent" de Paris en 2008. Ensuite, il a travaillé comme professeur d’art dramatique dans différents pays d’Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, le Laos, les Philippines... En 2010, il s’est installé à Hanoï où, avec Marianne Seguin, il a fondé l’ATH, un atelier de théâtre et d’arts, qui propose une approche intégrée de l’enseignement des arts du spectacle basés sur le langage corporel et le développement personnel. Le metteur en scène a adapté au théâtre le célébrissime roman en vers de Nguyên Du et de nombreuses légendes vietnamiennes, mais aussi la légende d’Ulysse et des œuvres de Brecht, de Michalik.

